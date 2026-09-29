Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn sẽ phát triển theo 3 phân vùng

Phó thủ tướng Phạm Gia Túc vừa ký Quyết định số 1855/QĐ-TTg phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn đến năm 2045.

Phạm vi quy hoạch rộng 39.400 ha, gồm các phường Tam Thanh, Lương Văn Tri, Đông Kinh và xã Đồng Đăng; một phần P.Kỳ Lừa và một phần các xã Cao Lộc, Hoàng Văn Thụ, Khánh Khê, Chiến Thắng.

Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn rộng 39.400 ha được tổ chức thành 3 vùng phát triển ẢNH: LINH ANH

Quy hoạch hướng tới phát triển Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn thành trung tâm kinh tế cửa khẩu hiện đại, trung tâm dịch vụ cửa khẩu và logistics quốc gia, quốc tế, tăng cường kết nối Việt Nam với thị trường Trung Quốc và ASEAN.

Đến năm 2035, khu vực này dự kiến có khoảng 235.000 - 240.000 người, diện tích đất xây dựng khoảng 10.630 - 11.000 ha. Đến năm 2045, dân số dự kiến tăng lên 295.000 - 300.000 người, đất xây dựng khoảng 13.200 - 13.700 ha.

Phía bắc ưu tiên cửa khẩu thông minh, logistics

Điểm đáng chú ý trong quy hoạch mới là không gian Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn được tổ chức thành 3 vùng với chức năng tương đối rõ nét.

Vùng phía bắc là khu vực kinh tế cửa khẩu và đô thị, ưu tiên phát triển mô hình cửa khẩu thông minh. Khu vực này sẽ tập trung các hoạt động công nghiệp, dịch vụ hỗ trợ cửa khẩu, vận tải, kho bãi, thương mại và chế biến gắn với xuất nhập khẩu.

Vùng trung tâm lấy đô thị Lạng Sơn làm hạt nhân, tập trung các chức năng dịch vụ, thương mại, hành chính, văn hóa, y tế, giáo dục, đồng thời là đầu mối giao thông và hỗ trợ logistics.

Vùng phía nam được định hướng phát triển công nghiệp, du lịch và dịch vụ; kết hợp hệ thống kho tàng, bến bãi để hình thành đầu mối trung chuyển của vùng và quốc gia.

Ba vùng được kết nối với hệ thống cao tốc, các khu vực cửa khẩu và đô thị Lạng Sơn, qua đó hình thành chuỗi không gian cửa khẩu - logistics - đô thị - công nghiệp, dịch vụ.

Quy hoạch cũng định hướng đô thị Lạng Sơn tiếp tục mở rộng về phía bắc, phía đông và đông nam. Khu vực nông thôn phát triển theo hướng nông - lâm nghiệp sinh thái kết hợp dịch vụ du lịch.

Dọc khu vực biên giới, các địa điểm có giá trị về văn hóa, lịch sử và cảnh quan được định hướng khai thác để phát triển các điểm, tuyến và khu dịch vụ du lịch, gắn với yêu cầu quản lý, bảo vệ biên giới.

Thêm định hướng TOD, khu phi thuế quan

So với quy hoạch được Chính phủ phê duyệt năm 2010, quy mô Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn vẫn giữ ở mức 39.400 ha, nhưng thời hạn quy hoạch được kéo dài từ năm 2030 lên năm 2045 và cách tổ chức không gian có những điều chỉnh đáng chú ý.

Thay vì chủ yếu tổ chức phát triển theo các trục giao thông và các cụm chức năng cửa khẩu - đô thị, quy hoạch mới xác lập 3 phân vùng gắn với các chức năng cửa khẩu, đô thị, công nghiệp và dịch vụ.

Tại khu vực cửa khẩu, bên cạnh hệ thống logistics, kho bãi và dịch vụ xuất nhập khẩu, quy hoạch bổ sung định hướng phát triển cửa khẩu thông minh; nghiên cứu hình thành khu phi thuế quan, khu hợp tác qua biên giới và khu thương mại tự do khi đáp ứng các điều kiện theo quy định.

Một thay đổi khác là định hướng phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng (TOD). Theo đó, không gian đô thị mới được tổ chức gắn với các đầu mối giao thông công cộng và đường sắt, trong đó có định hướng phát triển TOD ở phía tây Lạng Sơn và khu vực ga Thụy Hùng.

Trước đó, tháng 7.2010, Chính phủ phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn đến năm 2030, với quy mô 39.400 ha.