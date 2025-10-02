Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Tìm thấy nạn nhân cuối cùng vụ lũ quét tại cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh

Tuấn Minh
Tuấn Minh
02/10/2025 11:25 GMT+7

Thi thể nạn nhân cuối cùng trong vụ lũ quét xảy ra đêm 29.9, tại khu vực thi công tuyến cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh thuộc xã Đức Long (tỉnh Cao Bằng), đã được lực lượng cứu hộ tìm thấy.

Theo thông tin từ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cao Bằng, sáng 2.10, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể nạn nhân Đinh Thị Hải (36 tuổi, trú tại Ninh Bình). Đây là nạn nhân cuối cùng trong số 3 công nhân bị mất tích do lũ quét.

Tìm thấy nạn nhân cuối cùng vụ lũ quét tại cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh - Ảnh 1.

Hiện trường thi thể nạn nhân cuối cùng được tìm thấy tại xã Đức Long

ẢNH: BỘ CHỈ HUY QUÂN SỰ TỈNH CAO BẰNG

Trước đó, trong ngày 1.10, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể của 2 nạn nhân Lý Lê Anh Tú (22 tuổi, trú tại Thái Nguyên) và anh Nguyễn Viết Trường (23 tuổi, trú tại Hà Nội).

Những ngày qua, ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 10 (bão Bualoi) kèm mưa lớn kéo dài đã khiến hàng nghìn hộ dân trên địa bàn tỉnh Cao Bằng bị ảnh hưởng. Nhiều nhà cửa, công trình cơ sở hạ tầng và sản xuất nông nghiệp bị hư hại nặng.

Toàn tỉnh có 2.197 ngôi nhà bị ảnh hưởng, trong đó, 4 nhà sập đổ, 300 nhà hư hỏng, 1.650 nhà ngập nước. Hơn 5.000 ha lúa, hoa màu và 800 ha cây trồng khác bị vùi lấp, ngập úng. 390 tuyến đường nông thôn và 8 cầu dân sinh hư hỏng nặng khiến giao thông bị chia cắt; hệ thống điện, trường học, công trình thủy lợi, y tế, trụ sở cơ quan bị thiệt hại. Ước tính tổng giá trị thiệt hại trên 750 tỷ đồng.

Khám phá thêm chủ đề

tỉnh Cao Bằng xã Đức Long Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cao Bằng Nạn Nhân lũ quét cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh
