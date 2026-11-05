Khu kinh tế Dung Quất cần thêm hơn 8.800 lô đất tái định cư

Ngày 5.11, thông tin từ Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi, hiện trên địa bàn có 32 khu dân cư, khu tái định cư. Theo đó, 18 khu đã hoàn thành việc bố trí tái định cư, 7 khu chưa lấp đầy, 3 khu không thể tiếp tục bố trí tái định cư và 4 khu đang được đầu tư xây dựng.

Ông Đỗ Tâm Hiển (thứ hai từ trái sang) một lần đi kiểm tra thực hiện bố trí tái định cư mới ở Khu kinh tế Dung Quất ẢNH: PHẠM ANH

Tuy nhiên, trước nhu cầu giải phóng mặt bằng để triển khai các dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, quỹ đất tái định cư trở thành một trong những vấn đề cần sớm giải quyết.

Cụ thể, nhu cầu tái định cư phục vụ di dời người dân nhường đất cho các dự án trên địa bàn Khu kinh tế Dung Quất hiện khoảng 9.500 lô nền. Sau khi tính toán quỹ đất tái định cư hiện có, địa phương vẫn cần đầu tư mới hơn 8.800 lô để đáp ứng yêu cầu bố trí chỗ ở cho người dân, bảo đảm tiến độ giải phóng mặt bằng.

Trong khi đó, chất lượng một số khu tái định cư hiện hữu cũng đặt phải nâng cấp. Bởi nhiều khu được xây dựng từ giai đoạn 2005 - 2007, thực hiện theo tiêu chuẩn kỹ thuật cũ, nay không còn phù hợp với yêu cầu khai thác, sử dụng và sinh hoạt của người dân.

Quy hoạch thêm các khu tái định cư

Nói về phương án đầu tư các khu tái định cư, ông Đỗ Tâm Hiển, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, cho rằng việc xây dựng các khu tái định cư trong Khu kinh tế Dung Quất là đáp ứng nhu cầu bố trí đất ở trước mắt, phải bảo đảm tiện ích, chất lượng và phù hợp với yêu cầu phát triển đô thị.

Theo ông Hiển, sau hơn 30 năm hình thành và phát triển, Khu kinh tế Dung Quất đã đóng góp lớn vào sự phát triển kinh tế - xã hội của Quảng Ngãi. Cùng với việc thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp, công tác chăm lo đời sống người dân, nhất là những hộ phải di dời để nhường đất triển khai dự án, cần được quan tâm tương xứng.

Theo đó, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đã yêu cầu Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp Quảng Ngãi tổ chức rà soát, xây dựng kế hoạch tổng thể về quỹ đất tái định cư, lựa chọn những vị trí thuận lợi để đầu tư các khu mới.

Các khu tái định cư phải được quy hoạch bài bản, có hạ tầng và tiện ích thiết yếu, bảo đảm chất lượng sống, gắn với định hướng phát triển đô thị hiện đại.

Hạ tầng ở khu tái định cư Vạn Tường, xã Vạn Tường (Quảng Ngãi) ẢNH: PHẠM ANH

Đáng chú ý, việc di dời không chỉ giới hạn ở những hộ dân bị ảnh hưởng trực tiếp bởi các dự án. Chính quyền địa phương cần rà soát thêm những khu dân cư thường xuyên bị ngập nước, các hộ nằm xen kẽ giữa nhà máy, xí nghiệp để tính toán phương án di dời đến nơi ở mới an toàn, phù hợp hơn.

Đối với những khu tái định cư vẫn còn quỹ đất, Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi khẩn trương rà soát, bàn giao cho địa phương quản lý và đưa vào khai thác, bố trí dân cư. Các địa phương phải quản lý chặt chẽ, tổ chức giao đất tái định cư bảo đảm đúng chính sách, chế độ.

Bảo đảm quỹ đất đến năm 2045

Trước mắt, UBND tỉnh Quảng Ngãi cơ bản thống nhất với đề xuất của Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp về việc xây dựng mới 4 khu tái định cư và mở rộng 2 khu hiện hữu.

Bên cạnh những phương án trước mắt, tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu tiếp tục rà soát, xây dựng kế hoạch đầu tư các khu tái định cư trong dài hạn, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định. Mục tiêu là chủ động quỹ đất, không để xảy ra tình trạng thiếu đất tái định cư khi triển khai các dự án, với tầm nhìn đến năm 2045.

Khu tái định cư Cà Ninh, xã Vạn Tường vẫn còn nhiều lô đất trống, chưa bố trí tái định cư ẢNH: PHẠM ANH

Theo Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi, việc quy hoạch các khu tái định cư phải được thực hiện đồng bộ với quy hoạch chung Khu kinh tế Dung Quất và định hướng phát triển của tỉnh. Các khu cần được kết nối thành hệ thống liên hoàn, có hạ tầng đồng bộ, tạo nền tảng hình thành những khu dân cư văn minh, hiện đại.

Bài toán gần 9.500 lô tái định cư ở địa bàn Khu kinh tế Dung Quất không chỉ bổ sung quỹ đất để phục vụ giải phóng mặt bằng, mà còn bảo đảm quyền lợi, điều kiện sống của người dân khi phát triển công nghiệp, đô thị tại khu kinh tế này.