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Khu nhà cũ lọt thỏm giữa trung tâm TP.HCM sắp đổi diện mạo: Người dân nói gì?
Video Đời sống

Khu nhà cũ lọt thỏm giữa trung tâm TP.HCM sắp đổi diện mạo: Người dân nói gì?

Sầm Ánh - Công Khởi
Sau nhiều năm nằm trong quy hoạch, khu Mả Lạng và Chợ Gà - Gạo đang tiến gần hơn đến ngày thay đổi. Theo kế hoạch của TP.HCM, công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và bàn giao mặt bằng sẽ hoàn thành trước 31.12.2026, mở đầu cho quá trình chỉnh trang khu dân cư ngay giữa trung tâm thành phố.

Những căn nhà san sát, cũ kỹ nằm lọt thỏm giữa các tòa nhà cao tầng hiện đại là hình ảnh đã quá quen thuộc tại khu Mả LạngChợ Gà - Gạo nằm giữa trung tâm TP.HCM. Sau nhiều năm nằm trong quy hoạch, khu vực này đang chuẩn bị bước vào giai đoạn chỉnh trang với mục tiêu thay đổi diện mạo đô thị, đồng thời bố trí tái định cư tại chỗ cho người dân.

Mới đây, UBND TP.HCM đã ban hành kế hoạch triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với dự án. Theo đó, thành phố đặt mục tiêu hoàn thành phê duyệt phương án bồi thường trước ngày 24.8.2026, đồng thời hoàn tất chi trả, bố trí tái định cư và bàn giao mặt bằng trước ngày 31.12.2026 để kịp triển khai dự án theo tiến độ.

Thông tin này nhận được sự quan tâm của nhiều hộ dân đang sinh sống trong khu vực. Với họ, điều được mong chờ không chỉ là một khu đô thị mới, mà còn là một phương án bồi thường hợp lý và một nơi ở đủ điều kiện để ổn định cuộc sống sau khi di dời.

Mả Lạng, Chợ Gà - Gạo sắp đổi thay trước 31.12.2026: Người dân mong nhất điều gì? - Ảnh 1.

Hiện trạng khu Mả Lạng nằm giữa trung tâm TP.HCM

ẢNH: SẦM ÁNH

Mả Lạng, Chợ Gà - Gạo sắp đổi thay trước 31.12.2026: Người dân mong nhất điều gì?

Mả Lạng, Chợ Gà - Gạo sắp đổi thay trước 31.12.2026: Người dân mong nhất điều gì? - Ảnh 2.

Nhiều hộ gia đình sinh sống trong khu vực bằng nghề buôn bán

ẢNH: CÔNG KHỞI

Theo đó, dự án chỉnh trang khu Mả Lạng và Chợ Gà - Gạo có tổng mức đầu tư khoảng 16.300 tỉ đồng, thực hiện theo hình thức đối tác công tư.

Dự kiến khởi công trong quý III năm 2026 và hoàn thành vào năm 2029. Sau khi hoàn thành, khu vực này sẽ được đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, trường học, công viên và tổng số nhà ở tái định cư cho cả hai khu là 2.253 căn.

Mả Lạng, Chợ Gà - Gạo sắp đổi thay trước 31.12.2026: Người dân mong nhất điều gì? - Ảnh 3.

Sau nhiều năm nằm trong quy hoạch, khu vực này đang chuẩn bị bước vào giai đoạn chỉnh trang

ẢNH: CÔNG KHỞI

Sau nhiều năm chờ đợi, dự án chỉnh trang khu Mả Lạng và Chợ Gà - Gạo đang dần bước vào giai đoạn triển khai. Cùng với sự thay đổi của diện mạo đô thị là kỳ vọng về một nơi ở khang trang hơn, một cuộc sống ổn định hơn và những khởi đầu mới cho người dân nơi đây.

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