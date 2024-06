Khu phố là chung cư cao cấp: Tuyên truyền gặp khó vì không có thẻ thang máy

Chia sẻ được ghi nhận tại hội nghị tiếp xúc lắng nghe, ghi nhận những thuận lợi, khó khăn trong triển khai thực hiện việc thành lập, chia tách, sáp nhập, đổi tên khu phố, ấp trên địa bàn TP.HCM do Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM tổ chức ngày 20.6.

Khó khăn khi vận động người dân vì thiếu người, an ninh chung cư

Tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Dũng, Bí thư chi bộ khu phố 4 (P.22, Q.Bình Thạnh) cho biết, P.22 có 26 khu phố, trong đó 13 khu phố là khu dân cư ở mặt đất, 13 khu phố còn lại là các tòa nhà chung cư cao cấp.

"Vì đặc thù vị trí như vậy nên việc tổ chức sinh hoạt, trao đổi và công việc rất khó khăn, nhất là vấn đề đi lại giữa các tòa nhà, giữa các tầng do mỗi tòa nhà, mỗi tầng đều cần thẻ từ để di chuyển và được sự đồng ý của bảo vệ tòa nhà. Đây là vấn đề an ninh trong các chung cư cao cấp. Do bất tiện trong di chuyển nên chúng tôi vẫn chưa tìm được nhân sự đảm nhận các chức vụ thực hiện nhiệm vụ của cấp ủy chi bộ lãnh đạo khu phố", ông Dũng chia sẻ.

Theo ông Dũng, cư dân sống ở các chung cư cao cấp thường vào nhà là đóng cửa, họ hạn chế tiếp xúc nên khó tuyên truyền, vận động tham gia các hội nhóm. P.22, Q.Bình Thạnh vẫn đang tìm kiếm nhân sự các hội - đoàn để đủ thành phần thành lập Ban công tác MTTQ khu phố trong các chung cư cao cấp. Ông Dũng cho biết, còn 3 khu phố đang tìm kiếm và vận động tìm nhân sự là The Manor (khu phố 4); tòa nhà Topaz, tòa nhà Sapphire, tòa nhà Rupy (khu phố 16); Tòa Park 7 (khu phố 23).

Tương tự, ông Trần Quốc Khánh, Bí thư chi bộ khu phố 18 (P.12, Q.Tân Bình) cho biết, khu phố 18 là khu phố gồm các chung cư nhà ở xã hội theo tiêu chuẩn cho cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp ở.

Ông Trần Quốc Khánh, Bí thư chi bộ khu phố 18 (P.12, Q.Tân Bình) phát biểu tại hội nghị THÚY LIỄU

"Sau khi tiến hành sắp xếp, khu phố chúng tôi gặp khó khăn trong việc tuyên truyền chính sách đến với người dân. Trước đây, 1 người trưởng khu phố có nhiều 'chân rết' để phụ việc nên công việc thuận lợi. Tháng 6 này chúng tôi tiến hành thu các khoản thu do phường vận động, nhưng giờ chỉ có 1 trưởng khu phố tự đi thu tiền, leo cầu thang ở các tòa nhà rất khó khăn", ông Khánh chia sẻ.

Bên cạnh đó, đại diện khu phố 18 cho biết đa số những người đảm nhận vị trí trưởng khu phố tuổi đã cao, sau khi sáp nhập thì đa số không có văn phòng hoạt động, chưa có cơ sở vật chất, phải mượn các hội trường phường, xã, trường học để hội họp.

Cần trẻ hóa đội ngũ hoạt động không chuyên trách của khu phố

Ông Lâm Như Quyền, Trưởng ban công tác MTTQ khu phố 1 (P.15, Q.Phú Nhuận) cho biết, sau khi tiến hành sắp xếp, khu phố bắt đầu xuất hiện 1 số khó khăn khi nhiều người về nhận nhiệm vụ nhưng chưa nắm hết địa bàn, tình hình của từng hộ dân; nghiệp vụ kỹ năng hoạt động còn thiếu kinh nghiệm.

"Khó khăn tiếp theo là việc trẻ hóa đội ngũ hoạt động không chuyên trách của khu phố. Thực tế ở khu phố tôi là một số anh chị lớn tuổi còn hạn chế tiếp cận công nghệ thông tin, sức khỏe cũng chưa đảm bảo khối lượng công việc. Tôi cũng đề xuất là có phụ cấp chức danh cho các hội, đoàn thể còn lại khu phố như chi hội trưởng hội cựu chiến binh, chi hội người cao tuổi, chi hội chữ thập đỏ, chi hội khuyến học để động viên thực hiện nhiệm vụ của khu phố cũng như của từng đoàn thể mình", ông Quyền nói.

Bà Nguyễn Thị Hồng Thắm, Phó giám đốc Sở Nội vụ TP.HCM ghi nhận các ý kiến đóng góp tại hội nghị và cho biết sẽ có hướng giải quyết vấn đề hoạt động khu phố, ấp trong thời gian tới THÚY LIỄU

Tại hội nghị, đại diện các khu phố, ấp cũng đưa ra kiến nghị việc chưa nhận được kinh phí hoạt động, các thành viên đội ngũ hoạt động không chuyên trách của khu phố chưa nhận được phụ cấp hàng tháng theo quy định. Có nơi mới nhận kinh phí hoạt động tháng 4.2024 nhưng cũng có khu phố, ấp nhận đến tháng 6.2024.

Nhiều đại diện quan tâm liệu có hay không việc giữ lại 10% kinh phí cho hoạt động của khu phố (chỉ được nhận 3.150.000 đồng/khu phố/tháng so với mức quy định tại Nghị quyết 02 HĐND TP.HCM là 3.500.000 đồng/khu phố/tháng) vì để thực hiện cải cách tiền lương theo Thông tư số 51 của Bộ Tài chính.

Ghi nhận các ý kiến đóng góp, bà Nguyễn Thị Hồng Thắm, Phó giám đốc Sở Nội vụ TP.HCM cho biết, về quy chế tổ chức, hoạt động các chức danh ở khu phố, ấp, Sở Nội vụ đã có kiến nghị gửi UBND TP.HCM để có căn cứ triển khai công tác nhiệm vụ hiệu quả tại các quận, huyện.

Về kinh phí hoạt động, lãnh đạo Sở Nội vụ cho biết kinh phí triển khai về khu phố ấp đang được thực hiện về các địa phương. Bà Thắm kiến nghị các sở, ngành liên quan xây dựng hướng dẫn cụ thể cho các chức danh ở khu phố, ấp để hoạt động hiệu quả.

Đồng thời, Sở Nội vụ kiến nghị đơn vị liên quan chỉ đạo UBND phường, xã, thị trấn rà soát các trụ sở hoạt động của khu phố, ấp để có định hướng hỗ trợ; quy định về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, khu phố, ấp.

Thực hiện Nghị quyết số 11 của HĐND TP.HCM về thành lập, chia tách, sáp nhập, đổi tên khu phố trên địa bàn TP.HCM, trong tháng 4.2024, UBND cấp huyện, cấp xã thuộc TP.HCM đã tổ chức lễ công bố nghị quyết của HĐND TP.HCM. Sau khi sắp xếp, TP.HCM có 4.861 khu phố, ấp thành lập mới, mỗi khu phố có 500 hộ, mỗi ấp có 350 hộ. Nhân sự người hoạt động không chuyên trách khu phố, ấp và người trực tiếp tham gia hoạt động khu phố, ấp từ giảm từ 64.309 người xuống còn 43.749 người. HĐND TP.HCM cũng đã ban hành Nghị quyết 02, trong đó Điều 5 và khoản 2 Điều 6 của nghị quyết liên quan đến người tham gia hoạt động khu phố, ấp; mức khoán quỹ phụ cấp, phụ cấp của các chức danh khu phố, ấp căn cứ theo quy mô số hộ dân. Đồng thời, nghị quyết cũng điều chỉnh về số lượng, mức hỗ trợ hàng tháng không quá số lượng 4 người đối với khu phố, ấp, mức hỗ trợ bằng 0,3 lần mức lương cơ sở, hiệu lực thực hiện từ ngày 1.4.2024.