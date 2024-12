Khu thương mại tự do: Lãnh đạo TP.Đà Nẵng nói gì về đề xuất lấn biển?

Ngày 20.12, tại cuộc họp báo quý 4.2024, ông Trần Chí Cường, Phó chủ tịch UBND T.Đà Nẵng, đã trao đổi xung quanh những ý kiến băn khoăn về việc TP.Đà Nẵng đề xuất lấn biển 300 ha để làm khu thương mại tự do.

Theo ông Cường, đề án thành lập Khu thương mại tự do Đà Nẵng hiện nay đang được Bộ KH-ĐT gửi lấy ý kiến các bộ, ngành liên quan. Trong quá trình nghiên cứu, thành phố đã dự kiến nhiều vị trí xây dựng khu thương mại tự do, trong đó có vị trí lấn biển để có thêm dư địa phát triển.

Ông Cường cho hay, qua nghiên cứu, trao đổi, ghi nhận ý kiến của chuyên gia, thành phố đã đưa đề xuất lấn biển vào đề án.

Hình hài cảng Liên Chiểu - hạ tầng quan trọng gắn với Khu thương mại tự do Đà Nẵng - đang dần hình thành ẢNH: HOÀNG SƠN

"Đề án đang xin chủ trương của Trung ương, khi Thủ tướng phê duyệt thì lúc đó mới cho phép nghiên cứu để hình thành khu lấn biển được hay không. Phải có chủ trương trước, sau đó nghiên cứu, mời chuyên gia, hội thảo khoa học… và nhiều vấn đề khác nữa. Có thể hình thành được hay không, đó là một bài toán", ông Cường nói.

Do đó, Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng cho rằng, không phải trong 5 năm triển khai thí điểm khu thương mại tự do là có thể hình thành khu vực lấn biển, mà có thể trong giai đoạn 2035 - 2040 (khi thành phố đã đủ các điều kiện về khoa học kỹ thuật để làm khu lấn biển).

Trong thời gian thí điểm 5 năm, nếu các dự án thực hiện đang còn dở dang thì vẫn tiếp tục triển khai theo theo nghị quyết của Quốc hội.

"Tinh thần của thành phố rất quyết tâm, thí điểm xong phải hoàn thành được khu này, phải thành công Khu thương mại tự do Đà Nẵng. Quá trình thực hiện sẽ có sơ kết, đánh giá từng chặng để có điều chỉnh", ông Cường thông tin.

Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Trần Chí Cường thông tin về đề xuất lấn biển lập Khu thương mại tự do Đà Nẵng ẢNH: HOÀNG SƠN

Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng cũng nhấn mạnh, quan điểm của thành phố là phải hình thành, tồn tại và phát triển, khai thác có hiệu quả Khu thương mại tự do Đà Nẵng. Thành phố làm với quyết tâm cao nhất, chứ không phải thí điểm 5 năm không được thì đóng lại, bỏ dở thành những bãi đất hoang.

Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng nhìn nhận, người dân do lắng là chính đáng, nhưng không phải cứ đưa khu lấn biển vào đề án là có thể làm được ngay. Trước mắt, những vị trí nào có thể làm được thì giải phóng mặt bằng để làm nhanh, gắn với cảng biển Liên Chiểu, sân bay để hình thành được 3 phân khu chính (sản xuất hàng hóa, logistics, thương mại – dịch vụ) để hình thành cơ sở hạ tầng, kêu gọi các nhà đầu tư chiến lược.

Thông tin thêm về đề án này, ông Trần Chí Cường nói đây là lần đầu tiên trong cả nước, TP.Đà Nẵng được lựa chọn để xác định đầu tư khu thương mại tự do, thời gian thí điểm 5 năm. Trên cơ sở đó, sẽ nghiên cứu hoàn thiện cơ chế, chính sách để có thể triển khai rộng hơn ở các địa phương khác, như Bà Rịa Vũng Tàu, Hải Phòng, TP.HCM…

Theo tờ trình về đề án thành lập Khu thương mại tự do Đà Nẵng do Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Lê Trung Chinh ký gửi Bộ KH-ĐT, quy mô diện tích của khu thương mại tự do đến giai đoạn hoàn chỉnh hạ tầng và đồng bộ các khu chức năng đạt khoảng 2.317 ha, trong đó vị trí lấn biển khoảng hơn 300 ha.

Phần hạ tầng dùng chung của cảng Liên Chiểu - nơi gắn liền với Khu thương mại tự do Đà Nẵng - đang được thi công ẢNH: HOÀNG SƠN

Các khu chức năng trong khu thương mại tự do gồm 10 vị trí không liền kề, thuộc 4 khu chức năng chính theo định hướng tại Nghị quyết số 136.

Cụ thể, Khu thương mại tự do Đà Nẵng có khu chức năng logistics (vị trí 1 và 9); khu chức năng logistics và sản xuất (vị trí 2 và 3); khu chức năng sản xuất (vị trí 4A, 4B); khu chức năng thương mại dịch vụ và kinh tế số, công nghệ thông tin và đổi mới sáng tạo (vị trí 5, 6, 7, 8).