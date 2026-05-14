Khu tôm công nghệ cao 338 tỉ đồng tại Cà Mau bây giờ ra sao?

Theo báo cáo của Ban Quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm Bạc Liêu tại buổi làm việc với Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồ Hải vào chiều 13.5, khu nông nghiệp này được Thủ tướng Chính phủ thành lập từ tháng 5.2017, quy mô 418 ha, đặt tại phường Hiệp Thành, tỉnh Cà Mau. Trong đó, Công ty Việt Úc Nhà Mát sử dụng khoảng 315 ha.

Thủ phủ công nghệ cao ngành tôm chưa thể vận hành như kỳ vọng

Ngay từ khi thành lập, dự án được định hướng trở thành trung tâm nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao công nghệ ngành tôm cho toàn vùng ĐBSCL. Khu này được giao nhiệm vụ nghiên cứu tôm bố mẹ, sản xuất tôm giống, phát triển mô hình nuôi tôm siêu thâm canh, nghiên cứu thức ăn, vi sinh, chế biến, bảo quản và đào tạo nhân lực công nghệ cao cho ngành tôm.

Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm Bạc Liêu được đầu tư hơn 338 tỉ đồng nhưng nhiều hạng mục chưa phát huy hiệu quả

Đây cũng từng được xem là một trong những "mảnh ghép" quan trọng trong mục tiêu xây dựng Bạc Liêu trở thành trung tâm ngành công nghiệp tôm cả nước.

Tuy nhiên, sau 9 năm được phê duyệt, khu này vẫn chưa thể vận hành đồng bộ như kỳ vọng ban đầu.

Theo báo cáo, giai đoạn 1 của dự án đã hoàn thành với tổng vốn đầu tư khoảng 152 tỉ đồng từ ngân sách tỉnh. Các hạng mục gồm hệ thống giao thông nội khu, điện, kênh cấp - thoát nước, cống và tường rào.

Giai đoạn 2 sử dụng nguồn vốn khoảng 186 tỉ đồng từ Bộ Nông nghiệp - Phát triển nông thôn (nay là Bộ Nông nghiệp - Môi trường) cũng đã hoàn thành và đưa vào sử dụng với nhiều hạng mục như khu quản lý điều hành, khu kiểm định - xét nghiệm, khu nghiên cứu chuyển giao công nghệ, khu xử lý nước thải tập trung cùng hệ thống hạ tầng kỹ thuật.

Dù vậy, nhiều hạng mục trong quy hoạch tổng thể vẫn chưa thể triển khai do chưa có nguồn vốn, gồm khu trưng bày - triển lãm ngành tôm, khu nhà ở công vụ cho chuyên gia và cán bộ làm việc trong khu, bãi đậu xe, cây xanh và công trình biểu tượng con tôm.

Trước đó, trong báo cáo ngày 2.3 gửi Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau, Ban Quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm Bạc Liêu nhắc đến tình trạng chậm tháo gỡ các thủ tục nền tảng khiến khu công nghệ cao chưa thể phát huy hiệu quả, dù hạ tầng đã được đầu tư quy mô lớn. Khó khăn lớn nhất hiện nay nằm ở thủ tục cho doanh nghiệp thuê đất và chấp thuận chủ trương đầu tư.

Thủ tục cho doanh nghiệp thuê đất và chấp thuận chủ trương đầu tư phải mất gần 3 tháng

Đơn vị này cho biết để hoàn tất các thủ tục liên quan đến thu hồi đất, cho thuê đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho doanh nghiệp phải mất gần 3 tháng. Trong khi đó, khu vực dự án nằm ven biển, nền đất yếu, ngập nước sâu, nếu kéo dài sang mùa mưa sẽ rất khó triển khai xây dựng công trình nuôi tôm.

Liên quan dự án, ngày 2.12.2025, UBND tỉnh Cà Mau ban hành quyết định hủy toàn bộ Quyết định 1599/QĐ-UBND ngày 29.9.2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu (cũ) về phê duyệt 9 dự án của 9 doanh nghiệp vào Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm Bạc Liêu. Đến nay, chỉ còn 3 doanh nghiệp tiếp tục nộp hồ sơ thực hiện thủ tục đầu tư, 6 doanh nghiệp còn lại không tham gia thực hiện dự án. Điều này cho thấy sức hút đầu tư của Khu công nghệ cao ngành tôm đang gặp khó.

Kiến nghị tháo gỡ hàng loạt vướng mắc

Trong báo cáo gửi Bí thư Tỉnh ủy, Ban Quản lý cho biết vị trí pháp lý của đơn vị hiện chưa rõ ràng. Theo đề án thành lập, Ban Quản lý tương đương chi cục trực thuộc sở, nhưng theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ và quy chế hoạt động hiện hành lại là đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh. Sự chồng chéo này khiến đơn vị gặp khó trong công tác phối hợp, đối ngoại và ảnh hưởng đến cơ chế chính sách dành cho viên chức làm việc tại đây.

Ban Quản lý có bộ máy vận hành thiếu cơ cấu

Ban Quản lý cho biết đơn vị hiện không có cơ cấu tổ chức bộ máy bên trong, không có phòng dẫn đến không thể thực hiện công tác quy hoạch, đào tạo cán bộ như thông thường. Hệ quả là đã có 2 viên chức xin nghỉ việc và 1 người chuyển công tác.

Trong khi đó, 2 đơn vị trực thuộc gồm Trung tâm Kiểm nghiệm nông nghiệp công nghệ cao và Trung tâm Nghiên cứu phát triển nông nghiệp công nghệ cao đến nay vẫn chưa thể hoạt động do chưa có nguồn thu tự chủ, đồng thời chưa được đầu tư đầy đủ trang thiết bị phục vụ nghiên cứu, đào tạo và kiểm nghiệm.

Từ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động, Ban Quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm Bạc Liêu kiến nghị Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo UBND tỉnh sớm phê duyệt danh mục dự án thu hút đầu tư của khu theo tờ trình của Sở Tài chính, làm cơ sở triển khai thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư, cho doanh nghiệp thuê đất, tránh lãng phí hạ tầng và đất đai đã đầu tư.

Ban Quản lý kiến nghị tháo gỡ hàng loạt vướng mắc

Đơn vị này cũng đề xuất bố trí kinh phí đầu tư trang thiết bị phục vụ hoạt động của Trung tâm Kiểm nghiệm và Trung tâm Nghiên cứu nông nghiệp công nghệ cao; xem xét cơ chế hoạt động đối với 2 đơn vị trực thuộc theo hướng tự chủ tài chính từng phần, tiến tới tự đảm bảo chi thường xuyên theo Nghị định 60/2021/NĐ-CP sau 3 - 5 năm hoạt động.

Ngoài ra, Ban Quản lý kiến nghị cho chủ trương thành lập các phòng chuyên môn trực thuộc và xem xét ban hành văn bản thay thế Đề án số 01/ĐA-UBND ngày 12.1.2018 để phù hợp tình hình thực tế, tạo điều kiện để Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm Bạc Liêu vận hành hiệu quả theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.