Khu vực nam cầu Cẩm Lệ có thêm 1.040 căn hộ nhà ở xã hội

Ngày 19.12, tại P.Hòa Xuân (TP.Đà Nẵng), Công ty CP Đầu tư phát triển nhà ở Toàn Cầu tổ chức lễ khởi công dự án nhà ở xã hội tại khu đất chung cư số 5, thuộc khu B - khu dân cư nam cầu Cẩm Lệ.

Dự án được xác định là công trình dân dụng cấp I, thuộc dự án nhóm B với thời hạn sử dụng không dưới 50 năm. Việc đầu tư xây dựng nhằm góp phần phát triển quỹ nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố, đáp ứng nhu cầu an cư của người dân, đặc biệt là các đối tượng có thu nhập trung bình và thấp.

Dự án được triển khai trên khu đất có diện tích gần 29.000 m2 tại khu vực nam cầu Cẩm Lệ, Đà Nẵng ẢNH: HOÀNG SƠN

Theo chủ đầu tư, dự án nhà ở xã hội tại khu đất chung cư số 5 - khu B, khu dân cư nam cầu Cẩm Lệ được đầu tư với tổng mức đầu tư hơn 1.739 tỉ đồng. Nguồn vốn thực hiện gồm vốn tự có của doanh nghiệp và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác. Thời gian thi công dự kiến từ năm 2025 - 2027.

Dự án được xây dựng trên diện tích đất gần 29.000 m², gồm 3 tòa chung cư nhà ở xã hội và 1 tòa chung cư nhà ở thương mại, cao 14 tầng, với tổng diện tích sàn xây dựng là 145.456 m².

Tổng số căn hộ toàn dự án là 1.306 căn, trong đó có 1.040 căn hộ nhà ở xã hội, diện tích mỗi căn hộ linh hoạt từ 36 - 77 m². Mật độ xây dựng 36%, hệ số sử dụng đất 4,43 lần, quy mô dân số dự kiến khoảng gần 3.000 người.

Dự án được quy hoạch đồng bộ, hướng đến hình thành một khu dân cư văn minh, hiện đại, đảm bảo không gian sống tiện nghi, hài hòa với cảnh quan đô thị khu vực nam cầu Cẩm Lệ.