Khu vườn ‘5 không’ sang chảnh, trồng 3 tháng thu hoạch 100 kg dưa lưới

Ngày 5.6, người dân xã An Bình (An Giang) hạnh phúc khi cây cầu mang tên An Yên 1 đã được khởi công. Công trình được 'kết duyên' từ tình cảm của những thành viên trong chuyến hành trình Tuổi trẻ vì biển, đảo quê hương năm 2017.