Khủng bố đe dọa tứ kết Champions League, các trận đấu vẫn diễn ra

"Một nhóm khủng bố có tên Al Azaim, được cho là cơ quan truyền thông từ Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS), đã phát động một mối đe dọa nhằm vào 4 sân vận động sẽ tổ chức các trận lượt đi vòng tứ kết Champions League, gồm tại Madrid, Paris (Pháp) và London (Anh)", tờ AS cho biết.

Giữa tuần này, vòng tứ kết Champions League diễn ra với 4 trận đấu lượt đi gồm tại Madrid có 2 trận, trên sân Bernabeu là cuộc so tài đỉnh cao giữa Real Madrid gặp Man City (lúc 2 giờ ngày 10.4). Tại sân Metropolitan là cuộc đối đầu giữa Atletico Madrid gặp Borussia Dortmund (2 giờ ngày 11.4). Tại Anh, trên sân Emirates (London), Arsenal tiếp Bayern Munich (2 giờ, 10.4), và tại Paris, trên sân Parc des Princes, PSG tiếp Barcelona (2 giờ, 11.4) - đều giờ Việt Nam.

"Các trận đấu này đều bị nhóm khủng bố đe dọa với thông điệp "giết hết bọn chúng". Trong vụ tấn công khủng bố gần đây nhất của IS nhận trách nhiệm, là cuộc tấn công vào Crocus City Hall, một phòng hòa nhạc lớn ở Moscow (Nga), khiến 143 người chết và khoảng 200 người bị thương. Do đó, giới chức an ninh ở các thành phố trên rất thận trọng trước các lời đe dọa và đã tăng cường các biện pháp an ninh nghiêm ngặt", tờ AS bày tỏ.

"Tại Madrid, sẽ có hơn 3.000 thành viên lực lượng an ninh dàn trải để bảo vệ 2 địa điểm thi đấu gồm tại sân Bernabeu và Metropolitan. Dự kiến, sẽ có khoảng hơn 8.000 CĐV của 2 đội khách là Man City và Borussia Dortmund sẽ đến Madrid ủng hộ đội nhà trong dịp này", tờ AS chia sẻ.

Lịch thi đấu các trận tứ kết lượt đi Champions League UEFA

Trong khi đó, theo tờ Marca: "Bất chấp những lời đe dọa từ nhóm khủng bố, cho đến nay không có bất cứ khả năng nào Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) sẽ hoãn các trận đấu tứ kết lượt đi Champions League. Tất cả các bên đều thể hiện sự tin tưởng hoàn toàn và tuyệt đối rằng, họ đã kiểm soát được tình hình. Không có lý do gì để báo động, nhưng các biện pháp an ninh đã được nâng cao nhằm cảnh giác trước mọi nguy cơ xấu có thể xảy ra".