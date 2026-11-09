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    Khung giá điện mặt trời năm 2026 cao hơn năm ngoái gần 17%

    Nguyên Nga
    Nguyên Nga
    Bộ Công thương vừa phê duyệt khung giá phát điện nhà máy điện mặt trời năm 2026, nâng mức trần cả 3 miền và đặc biệt, lần đầu tiên có phương án điện mặt trời có pin lưu trữ.

    Quyết định phê duyệt khung giá phát điện loại hình nhà máy điện mặt trời năm 2026 căn cứ luật Điện lực, các nghị định, thông tư liên quan, báo cáo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và đề nghị của Cục Điện lực. Mức giá tối đa chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng, áp dụng theo ba khu vực miền Bắc, miền Trung và miền Nam.

    Cụ thể, với điện mặt trời mặt đất không sử dụng hệ thống pin lưu trữ, mức giá tối đa là 1.591,02 đồng/kWh tại miền Bắc, 1.293,17 đồng/kWh tại miền Trung và 1.104,32 đồng/kWh tại miền Nam. So với khung giá điện mặt trời mặt đất năm 2025, mức trần năm nay tăng lần lượt 208,32 đồng/kWh ở miền Bắc (tương đương 15,1%), tăng 186,07 đồng/kWh ở miền Trung (tương đương 16,8%) và tăng 92,32 đồng/kWh ở miền Nam (tương đương 9,1%).

    Điện mặt trời nổi không có pin lưu trữ có mức trần 1.939,74 đồng/kWh ở miền Bắc, 1.560,63 đồng/kWh ở miền Trung và 1.340,21 đồng/kWh ở miền Nam. Mức tăng tương ứng là 253,94 đồng/kWh, 224,53 đồng/kWh và 112,01 đồng/kWh, tức khoảng 15,1%, 16,8% và 9,1%. Như vậy, tỷ lệ tăng của hai loại hình này gần như trùng nhau theo từng khu vực.

    Khung giá điện mặt trời năm 2026 cao hơn năm ngoái gần 17%- Ảnh 1.

    Khung giá điện mặt trời năm 2026 cao nhất là khu vực miền Bắc và năm nay cao hơn năm 2025 khoảng từ 7 - 17%

    ẢNH: NG.NGA

    Đối với các nhà máy kết hợp hệ thống pin lưu trữ, điện mặt trời mặt đất có mức trần 1.813,48 đồng/kWh tại miền Bắc, 1.469,90 đồng/kWh tại miền Trung và 1.254,97 đồng/kWh tại miền Nam, tăng lần lượt 241,50 đồng/kWh, 212,85 đồng/kWh và 105,11 đồng/kWh, khoảng 15,4%, 16,9% và 9,1%. Điện mặt trời nổi kết hợp pin lưu trữ ở mức 2.120,31 đồng/kWh, 1.703,21 đồng/kWh và 1.461,39 đồng/kWh, tăng 243,74 đồng/kWh, 216,03 đồng/kWh và 94,26 đồng/kWh, tương đương khoảng 13,0%, 14,5% và 6,9%.

    Tính tổng thể, mức tăng nằm trong khoảng từ 6,9 - 16,9% tùy loại hình và khu vực. Chênh lệch giữa các miền phản ánh cách phân vùng giá của khung giá, trong đó miền Bắc và miền Trung được xác định ở mức giá cao hơn miền Nam. Phụ lục kèm Quyết định này cũng phân 34 tỉnh, thành phố vào ba khu vực: 18 địa phương thuộc miền Bắc, từ Điện Biên đến Hà Tĩnh; 8 địa phương thuộc miền Trung, từ Quảng Trị đến Lâm Đồng; và 8 địa phương thuộc miền Nam, từ Đồng Nai đến Cà Mau.

    Một điểm đáng chú ý là quy định về pin lưu trữ. Mức giá tối đa cho phương án có pin được tính toán với hệ thống công suất tối thiểu bằng 10% công suất nhà máy điện mặt trời, thời gian lưu trữ và xả là 2 giờ. Theo số liệu công bố, phần chênh lệch giữa phương án có và không có pin dao động từ 121,18 đồng/kWh đến 222,46 đồng/kWh, tương ứng khoảng 9 - 14% tùy loại hình và khu vực.

    Như vậy, so với khung giá được duyệt năm 2025, mức trần giá điện mặt trời 2026 tăng ở toàn bộ 12 nhóm loại hình và khu vực, trong đó mức tăng cao nhất ở miền Trung, thấp nhất ở miền Nam; đồng thời điện mặt trời nổi tiếp tục có mức trần cao hơn điện mặt trời mặt đất.

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