Tăng trần khung giá phát điện nhiệt điện khí

Quyết định số 1882 của Bộ Công thương ban hành ngày 23.7.2026, phê duyệt khung giá phát điện áp dụng cho loại hình nhà máy nhiệt điện tua bin khí chu trình hỗn hợp sử dụng khí thiên nhiên năm 2026.

Quyết định được xem xét ban hành theo đề nghị của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và đề nghị của Cục trưởng Cục Điện lực (Bộ Công thương).

Cụ thể, khung giá phát điện năm 2026 áp dụng cho nhà máy nhiệt điện tua bin khí chu trình hỗn hợp sử dụng khí thiên nhiên (quy định tại điểm a khoản 2 điều 1 Thông tư số 09/2025 của Bộ Công thương) dao động từ 0 - 3.410,64 đồng/kWh (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng).

Trong đó, mức giá tối đa (trần khung giá) được phê duyệt là 3.410,64 đồng/kWh.

Nhà máy Nhiệt điện khí Nhơn Trạch 1 ẢNH: MINH HỌA

Tại Quyết định này, Bộ Công thương cũng công bố chi tiết các thông số cơ sở được sử dụng để tính toán mức giá tối đa của khung giá phát điện này. Cụ thể, công suất tinh của nhà máy điện chuẩn làm căn cứ tính toán là 1.008.104 kW; suất tiêu hao nhiệt tinh ở mức tải 85% là 6.542,96 BTU/kWh. Về thông số nhiên liệu, giá nhiên liệu chính (khí thiên nhiên) được tính ở mức 11,98 USD/triệu BTU; cước phí vận chuyển nhiên liệu chính đến nhà máy là 1,87 USD/triệu BTU. Tỷ giá quy đổi được áp dụng trong phương án tính toán là 26.378 đồng/USD.

Về tổ chức thực hiện, Bộ Công thương giao Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các đơn vị phát điện căn cứ vào khung giá phát điện đã được phê duyệt để tiến hành đàm phán, ký kết hợp đồng mua bán điện. Quá trình thỏa thuận, ký kết phải tuân thủ nghiêm các quy định về phương pháp xác định giá dịch vụ phát điện do Bộ Công thương ban hành.

Năm 2025, theo Quyết định 983 của Bộ Công thương, khung giá phát điện nhà máy tua bin khí chu trình hỗn hợp sử dụng thiên nhiên năm 2025 là từ 0 - 3.069,38 đồng/kWh (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng). Mức giá tối đa là 3.069,38 đồng/kWh.

Như vậy, mức giá trần khung giá phát điện nhiệt điện khí năm 2026 tăng thêm 341,26 đồng/kWh so với 2025.