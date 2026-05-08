Khuôn khổ ngừng chiến Mỹ - Iran có hình hài ra sao?
Video Thế giới

La Vi
08/05/2026 13:08 GMT+7

Theo các nguồn tin và quan chức hôm 7.5, Mỹ và Iran đang tiến gần đến một thỏa thuận tạm thời để chấm dứt chiến tranh, trong đó Tehran đang xem xét một đề xuất nhằm ngừng giao tranh nhưng vẫn để ngỏ những vấn đề gây tranh cãi nhất.

Người dân Iran đã biểu tình tại thủ đô trong tuần này để ủng hộ chính phủ, giữa lúc có thông tin cho rằng Washington và Tehran đang tiến gần tới một thỏa thuận tạm thời nhằm chấm dứt cuộc chiến giữa hai bên.

Thông tin này dựa trên các nguồn tin và quan chức vào ngày 7.5.

Iran đang xem xét một đề xuất có thể chấm dứt giao tranh, trong đó những vấn đề gây tranh cãi nhất sẽ được để lại giải quyết sau.

Kế hoạch đang hình thành tập trung vào một bản ghi nhớ ngắn hạn thay vì một thỏa thuận hòa bình toàn diện.

Các nguồn tin cho biết khuôn khổ được đề xuất sẽ triển khai theo ba giai đoạn: chính thức chấm dứt chiến tranh, khôi phục dòng chảy vận tải biển qua eo biển Hormuz và mở ra thời hạn 30 ngày để đàm phán về một thỏa thuận rộng lớn hơn.

Và khuôn khổ này dường như sẽ bị giới hạn đáng kể so với loại thỏa thuận rộng hơn mà Tổng thống Donald Trump cho biết Iran muốn đạt được với Mỹ.

"Tôi có thể nói điều này, họ thực sự muốn đạt được một thỏa thuận".

Ông Trump khẳng định Tehran đã mong muốn đàm phán ngay cả trước khi Mỹ và Israel tấn công Iran vào cuối tháng 2.

"Họ muốn đạt được một thỏa thuận", một tuyên bố mà ông lặp lại gần như mọi tuần của cuộc chiến.

Tuy nhiên, hy vọng rằng ngay cả một thỏa thuận một phần cũng có thể dẫn đến việc mở lại eo biển Hormuz đã tác động đến thị trường vốn đang nóng lòng chờ đợi chấm dứt cuộc khủng hoảng năng lượng tồi tệ nhất trong lịch sử.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran hôm 7.5 đã công bố video về một tàu chở dầu mà lực lượng này đã thu giữ ở vùng Vịnh.

Hoạt động vận tải biển qua eo biển Hormuz về cơ bản đã bị tê liệt kể từ ngày 28.2, ngay cả sau khi một lệnh ngừng bắn có hiệu lực vào ngày 7.4.

Các cuộc đàm phán do Pakistan làm trung gian đã đưa ra các điều khoản trong một bản ghi nhớ dài một trang nhằm ngăn chặn nguy cơ quay trở lại xung đột và ổn định hoạt động vận tải biển qua eo biển này.

Tài liệu được đề xuất không đề cập đến bất kỳ giới hạn nào đối với chương trình hạt nhân hay tên lửa của Iran, sự hậu thuẫn của nước này cho các lực lượng dân quân ủy nhiệm ở Trung Đông, hay kho dự trữ uranium ở cấp độ gần vũ khí mà Iran hiện đang sở hữu.

Giao tranh Mỹ-Iran bất ngờ bùng lên, ông Trump nói lệnh ngừng bắn vẫn còn hiệu lực

Mỹ và Iran lại giao tranh vào ngày 7.5, trong thử thách nghiêm trọng nhất cho đến nay đối với cuộc đàm phán giữa hai bên, nhưng Iran cho biết tình hình đã trở lại bình thường trong khi Mỹ nói không muốn leo thang.

