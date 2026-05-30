Khuyến cáo dấu hiệu xe máy dùng xăng E10 phải bảo dưỡng ngay

Phần lớn các dòng xe máy hiện nay đều tương thích xăng E10

2 ngày trước khi bán xăng E10 trên toàn quốc, đại diện VAMM đã chia sẻ thông tin xung quanh xe máy chuyển đổi sử dụng xăng E10.

Đại diện VAMM cho rằng, người tiêu dùng quan tâm, thận trọng với xăng E10 là điều dễ hiểu. Đối với các dòng xe máy được sản xuất và phân phối chính hãng trong nhiều năm gần đây, các hãng đều có quá trình nghiên cứu, thử nghiệm và tính toán khả năng tương thích với nhiên liệu có pha ethanol ở tỷ lệ phù hợp như xăng E5 hoặc xăng E10.

Bên cạnh đó, chất lượng của nhiên liệu cần phải được đặc biệt quan tâm. Nhà sản xuất, phối trộn và kinh doanh phải tuân thủ, đảm bảo chất lượng đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật do Bộ KH-CN ban hành và phải có giải pháp pháp vận chuyển, lưu trữ và bảo quản phù hợp đảm bảo chất lượng của nhiên liệu

Cũng theo đại diện VAMM, xe máy đang lưu hành tại Việt Nam được chia làm 2 nhóm, sử dụng công nghệ phun xăng điện tử và công nghệ chế hòa khí.

Ở dòng xe máy sử dụng công nghệ phun xăng điện tử, nhà sản xuất đã thiết kế phù hợp với việc sử dụng xăng E10. Tuy nhiên, VAMM vẫn có lưu ý theo dõi dấu hiệu "bệnh" của phương tiện khi chuyển sang xăng E10.

Do đặc tính tẩy rửa của xăng E10, các cặn bám trên hệ thống nhiên liệu có thể tách ra làm tắc lọc hoặc kim phun. Nếu có hiện tượng khó khởi động hoặc giảm công suất, khách hàng có thể đến các cơ sở bảo dưỡng để được chuyên viên kỹ thuật hướng dẫn xử lý.

Đối với xe sử dụng công nghệ chế hòa khí, đại diện VAMM cho rằng, do thiết kế của từng hãng khác nhau nên những khuyến cáo khi sử dụng xăng E10 sẽ khác nhau, đặc biệt là đối với dòng xe đời cũ.

"Đối với xe máy công nghệ chế hòa khí, chủ phương tiện nên trao đổi với hãng qua các kênh chăm sóc khách hàng hoặc đại lý để được tư vấn sử dụng loại nhiên liệu phù hợp. Riêng với các dòng xe phân khối lớn hoặc xe nhập khẩu đặc thù, người sử dụng nên tham khảo khuyến cáo nhiên liệu từ nhà sản xuất trong hướng dẫn sử dụng đi kèm theo xe để bảo đảm vận hành tối ưu", vị đại diện VAMM khuyến cáo.

Xăng E10 không ảnh hưởng đến khả năng khởi động xe máy

Cũng theo đại diện VAMM, về mặt kỹ thuật, ethanol có đặc tính khác với xăng khoáng truyền thống, nên có thể tạo ra một số khác biệt nhỏ trong cảm nhận vận hành. Nhưng với tỷ lệ phối trộn ở mức E10, các thay đổi này nhìn chung không lớn trong điều kiện sử dụng thông thường.

Trước đó, năm 2024, VAMM phối hợp với Đại học Bách khoa Hà Nội thực hiện nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng của xăng E10 trên một số mẫu xe máy đang lưu hành. Kết quả cho thấy việc sử dụng xăng E10 không ảnh hưởng đến khả năng khởi động và gia tốc của xe trong điều kiện sử dụng thông thường.

Ngoài ra, xăng E10 cho thấy hiệu quả giảm đáng kể hàm lượng độc hại trong khí thải như CO và HC

Đại diện VAMM cũng cho biết, một số thông tin cho rằng xăng E10 có thể gây hỏng động cơ hoặc làm giảm độ bền của xe máy sau thời gian ngắn sử dụng.

Tuy nhiên, trên thực tế, phần lớn các dòng xe máy đang lưu hành được các nhà sản xuất tính toán khả năng tương thích với nhiên liệu có pha ethanol ở mức phù hợp như xăng E10. Điều quan trọng nhất là cần khuyến cáo người tiêu dùng sử dụng nhiên liệu đạt chuẩn và bảo dưỡng xe định kỳ theo khuyến nghị của nhà sản xuất.