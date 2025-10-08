Kia New Carnival Hybrid: Kết hợp hoàn hảo công nghệ Hybrid và không gian cá nhân hóa

Kia New CarnivaL Hybrid - Xe gia đình của năm 2025 Ảnh: Kia Việt Nam

Với lũy kế hơn 26.000 khách hàng sở hữu trên khắp toàn quốc, Kia New Carnival đã khẳng định vị thế là lựa chọn hàng đầu của khách hàng Việt khi sở hữu mẫu xe cao cấp, sang trọng cỡ lớn. Đặc biệt, phiên bản Hybrid với nhiều giá trị vượt trội, đi đầu xu hướng mới đã giúp Kia New Carnival tiếp tục chinh phục được niềm tin của số đông khách hàng.

Từ thiết kế sang trọng và đẳng cấp theo xu hướng mới lấy cảm hứng từ thành tố đậm chất thiên nhiên cho đến nội thất rộng rãi chuẩn thương gia là sự kết hợp hài hòa của không gian 7 chỗ được thiết kế thông minh với ghế da cao cấp, ôm sát cơ thể, tích hợp nhiều tính năng hiện đại mang đến trải nghiệm thư thái tối đa trên mỗi hành trình. Cửa trượt điện thông minh và sang trọng trên Kia New Carnival Hybrid mang lại trải nghiệm đẳng cấp với phong thái lịch sự, chuyên nghiệp dành cho doanh nhân phục vụ công việc.

Kia New Carnival Hybrid được gia tăng tùy chọn với hàng ghế 2 VIP

Mẫu xe được trang bị tiện nghi hiện đại theo xu hướng mới tạo nên kết nối không giới hạn nhưng vẫn hài hòa tuyệt đối với tổng thể thiết kế nội thất như bộ đôi màn hình cong Panoramic tích hợp Apple Carplay/Android Auto không dây, hệ thống âm thanh vòm 12 loa Bose, điều hòa 3 vùng độc lập với bảng điều khiển bằng phím cảm ứng hiện đại, hàng ghế 2 có nút điều khiển điều hòa độc lập, bố trí thêm cửa gió hàng ghế 3 giúp luồng không khí có thể phân phối đa chiều đến từng vị trí bên trong xe.

Kia New Carnival Hybrid được gia tăng tùy chọn với hàng ghế 2 VIP mang đến trải nghiệm như: tư thế thư giãn không trọng lực, chức năng massage, màn hình cảm ứng 4.5" điều khiển đa năng, giá đỡ điện thoại từ tính thuận tiện nâng tầm trải nghiệm sang trọng, xứng tầm dành cho doanh nhân và các gia đình yêu thích trải nghiệm tiện nghi, mang đến thoải mái tối đa cho khách hàng.

Hàng ghế VIP với nhiều tính năng hiện đại, mang đến sự thoải mái tối đa cho khách hàng

Đặc biệt từ tháng 10, THACO AUTO lần đầu tiên giới thiệu tùy chọn cá nhân hóa màu nội thất mới với các tông màu cao cấp và sang trọng Đỏ Hoàng gia - Imperial Red, Trắng Kim Cương - Diamond White, Kem Sang trọng - Ivory Beige, Vàng Sahara - Sahara Gold, Nâu Sa thạch - Sandstone Tan, Cam Hổ phách - Amber Orange dành cho Kia Carnival Hybrid với mong muốn mang đến sự đa dạng hóa lựa chọn màu sắc nội thất, thỏa mãn nhu cầu của khách hàng đồng thời tôn vinh nhu cầu riêng biệt của khách hàng nhằm thể hiện phong cách riêng.

Khách hàng có thể tùy chọn cá nhân hóa màu nội thất mới với các tông màu mới cao cấp và sang trọng.

New Carnival Hybrid vận hành êm ái, mạnh mẽ với công nghệ xanh Hybrid kết hợp động cơ xăng 1.6 tăng áp và động cơ điện cho công suất kết hợp lên đến 242 mã lực. Xe khởi động nhẹ nhàng, không gian tĩnh lặng, êm ái gần như không có âm thanh và rung động, nhưng vẫn cho khả năng tăng tốc dứt khoát, mạnh mẽ, thân thiện với môi trường, tiết kiệm nhiên liệu, bắt nhịp xu thế di chuyển xanh nhờ hệ thống truyền động Hybrid hiện đại. Bên cạnh đó, New Carnival Hybrid còn khẳng định vị thế là mẫu xe an toàn và tiện nghi đẳng cấp nhất của Kia tại Việt Nam khi được tăng cường hệ thống an toàn chủ động thông minh ADAS 2.0 và công nghệ kiểm soát chuyển động E-VMC.

Uy tín của New Carnival Hybrid được khẳng định bằng sự tin chọn của khách hàng và các chuyên gia trong nước với giải thưởng "Xe gia đình của năm tầm giá 1-2 tỷ đồng" giải thưởng uy tín do Car Choice Awards (CCA) 2025 trao tặng, đồng thời mẫu xe cũng được công nhận bởi các chuyên gia quốc tế với các giải thưởng "Mẫu xe gia đình tốt nhất năm 2025" và "Xe Hybrid tốt nhất năm 2025" do tạp chí Parents - tạp chí uy tín hàng đầu của Hoa Kỳ bình chọn hay chứng chỉ tiêu chuẩn an toàn 5 sao ANCAP tại Australia và New Zealand.

Với sự kết hợp giữa công nghệ xanh, tiện nghi hiện đại và các tùy chọn VIP độc quyền, Kia New Carnival Hybrid không chỉ dẫn dắt xu hướng di chuyển xanh mà còn kiến tạo trải nghiệm khác biệt, khẳng định phong cách và dấu ấn riêng cho chủ sở hữu.

Mẫu xe có giá bán sau ưu đãi từ 1,779 tỉ đồng và quà tặng hấp dẫn tại showroom/đại lý cùng chính sách bảo hành 7 năm hoặc 150.000 km cho pin Hybrid. Bên cạnh đó, với hệ thống hơn 100 showroom đại lý rộng khắp cả nước Kia mang đến cho khách hàng dịch vụ sau bán hàng thuận tiện theo tiêu chuẩn Kia toàn cầu. Khách hàng khi sở hữu Kia New Carnivla Hybrid có thể bảo dưỡng xe thuận tiện và nhanh chóng hơn với chi phí hợp lý mang đến sự an tâm cho khách hàng trong suốt quá trình sử dụng.



