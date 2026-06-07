KIA Sportage 2026 thay đổi thế nào so với bản tiền nhiệm?

So với bản tiền nhiệm, KIA Sportage 2026 thay đổi không quá nhiều về tổng thể thiết kế nhưng được tinh chỉnh theo hướng hiện đại hơn. Điểm dễ nhận biết nhất nằm ở phần đầu xe với dải đèn LED định vị ban ngày theo ngôn ngữ Star Map mới, cản trước thiết kế lại cùng một số chi tiết góc cạnh.

Phần đuôi xe cũng được làm mới ở cụm đèn hậu và cản sau nhằm đồng bộ với thiết kế tổng thể. Trong khi đó, bộ mâm hợp kim kiểu dáng mới, kích thước 18 inch.

Lần đầu tiên THACO phân phối KIA Sportage phiên bản hybrid sau hơn 4 năm gia nhập thị trường Việt Nam ẢNH: CHÍ TÂM

Không gian nội thất KIA Sportage 2026 có sự hiện diện của cụm màn hình đôi kích thước 12,3 inch với giao diện mới, hiển thị trực quan. Vô-lăng thiết kế 2 chấu, vát đáy tương tự mẫu xe điện KIA EV6 bản cải tiến. Ngoài ra, nhiều trang bị tiện nghi như ghế chỉnh điện, hệ thống sưởi và làm mát ghế, cửa sổ trời toàn cảnh, điều hòa tự động 2 vùng, hệ thống âm thanh cao cấp vẫn xuất hiện trên bản cao nhất.

Điểm đáng chú ý nhất trên KIA Sportage 2026 nằm ở hệ động lực hybrid (xăng lai điện). Đây là lần đầu tiên KIA Việt Nam phân phối mẫu crossover hạng C dùng động cơ xăng lai điện. Bản này sử dụng hệ động lực kết hợp giữa động cơ xăng tăng áp 1.6 lít và mô-tơ điện, cho công suất 232 mã lực cùng mô-men xoắn cực đại 367 Nm. Xe sử dụng hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian AWD.