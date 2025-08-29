Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới Góc nhìn

Kịch bản đầy bất định

PHẠM LỮ
PHẠM LỮ
29/08/2025 10:00 GMT+7

Sau thất bại của vòng đàm phán vừa qua ở Thụy Sĩ giữa Iran và 3 nước châu Âu là Anh, Đức và Pháp về vấn đề chương trình hạt nhân Tehran, cả hai phía giờ đều ở trước quyết định rất khó khăn khi tiến tới gần thời hạn ngày 18.10.

Đàm phán hạt nhân Iran: Khó khăn và bất định trước thời hạn 18 . 10 - Ảnh 1.

Vấn đề hạt nhân của Iran ngày càng khó giải quyết

ảnh: reuters

Bộ ba ấy hồi năm 2015 đã cùng Mỹ, Nga và Trung Quốc ký kết với Iran thỏa thuận JCPOA. Năm 2018, Mỹ đơn phương rút khỏi JCPOA và áp đặt trừng phạt Iran trở lại. Iran đáp trả bằng việc tiếp tục thúc đẩy chương trình làm giàu uranium. 

Trong JCPOA có cơ chế cho phép yêu cầu áp dụng trở lại những biện pháp của LHQ trừng phạt Iran nếu cho rằng Iran không tuân thủ nghiêm chỉnh JCPOA. Cơ chế này sẽ hết hiệu lực vào ngày 18.10 tới. Mỹ đã không còn tham gia JCPOA nên không còn quyền kích hoạt cơ chế này. Anh, Đức và Pháp đã ra tối hậu thư cho Iran là nếu đến cuối tháng 8 hiện tại không chấp nhận đề nghị giải pháp của họ thì họ sẽ kích hoạt cơ chế kia.

Vòng đàm phán vừa rồi đã thất bại nên bộ ba trên giờ phải quyết định kích hoạt cơ chế trên hay tiếp tục đàm phán với Iran cho tới ngày 18.10 hoặc thống nhất với Nga và Trung Quốc gia hạn thời gian hiệu lực của cơ chế ấy. Chừng nào còn đàm phán thì chừng ấy vẫn còn có cơ hội có được giải pháp, mặc dù việc này rất khó khăn và phức tạp. 

Trong khi đó, kịch bản LHQ áp dụng trở lại những biện pháp trừng phạt Iran lại đầy hệ lụy bất định. Khi ấy, JCPOA sẽ mất hiệu lực hoàn toàn và các bên liên quan phải giải quyết lại từ đầu vấn đề chương trình hạt nhân của Iran. Lúc đó, nguy cơ tái bùng phát xung đột giữa Mỹ và Israel với Iran lại thêm tiềm tàng. Vấn đề hạt nhân của Iran càng thêm khó giải quyết. Kịch bản này lợi ít, hại nhiều đối với tất cả các bên liên quan.

Tin liên quan

Tướng Pháp: Nên cân nhắc dừng đàm phán COC nếu Trung Quốc không từ bỏ 'đường lưỡi bò'

Tướng Pháp: Nên cân nhắc dừng đàm phán COC nếu Trung Quốc không từ bỏ 'đường lưỡi bò'

Trả lời phỏng vấn Báo Thanh Niên , tướng hai sao Pháp Daniel Schaeffer đưa ra nhận định về âm mưu và động cơ của Trung Quốc khi liên tiếp có những hành vi xâm phạm chủ quyền của Việt Nam trên Biển Đông trong những tháng gần đây.

Đổ vỡ đàm phán EU - Thụy Sĩ: Đôi bên đều khó xử

Iran trong vị thế đàm phán mới

Khám phá thêm chủ đề

Iran israel nga trung quốc hạt nhân Iran
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận