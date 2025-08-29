Kịch bản đầy bất định

Vấn đề hạt nhân của Iran ngày càng khó giải quyết ảnh: reuters

Bộ ba ấy hồi năm 2015 đã cùng Mỹ, Nga và Trung Quốc ký kết với Iran thỏa thuận JCPOA. Năm 2018, Mỹ đơn phương rút khỏi JCPOA và áp đặt trừng phạt Iran trở lại. Iran đáp trả bằng việc tiếp tục thúc đẩy chương trình làm giàu uranium.

Trong JCPOA có cơ chế cho phép yêu cầu áp dụng trở lại những biện pháp của LHQ trừng phạt Iran nếu cho rằng Iran không tuân thủ nghiêm chỉnh JCPOA. Cơ chế này sẽ hết hiệu lực vào ngày 18.10 tới. Mỹ đã không còn tham gia JCPOA nên không còn quyền kích hoạt cơ chế này. Anh, Đức và Pháp đã ra tối hậu thư cho Iran là nếu đến cuối tháng 8 hiện tại không chấp nhận đề nghị giải pháp của họ thì họ sẽ kích hoạt cơ chế kia.

Vòng đàm phán vừa rồi đã thất bại nên bộ ba trên giờ phải quyết định kích hoạt cơ chế trên hay tiếp tục đàm phán với Iran cho tới ngày 18.10 hoặc thống nhất với Nga và Trung Quốc gia hạn thời gian hiệu lực của cơ chế ấy. Chừng nào còn đàm phán thì chừng ấy vẫn còn có cơ hội có được giải pháp, mặc dù việc này rất khó khăn và phức tạp.

Trong khi đó, kịch bản LHQ áp dụng trở lại những biện pháp trừng phạt Iran lại đầy hệ lụy bất định. Khi ấy, JCPOA sẽ mất hiệu lực hoàn toàn và các bên liên quan phải giải quyết lại từ đầu vấn đề chương trình hạt nhân của Iran. Lúc đó, nguy cơ tái bùng phát xung đột giữa Mỹ và Israel với Iran lại thêm tiềm tàng. Vấn đề hạt nhân của Iran càng thêm khó giải quyết. Kịch bản này lợi ít, hại nhiều đối với tất cả các bên liên quan.