Kịch tính liên tục đảo chiều, bóng chuyền nam Long An suýt thắng đội Ninh Bình

Hai đội gặp nhau tại nhà thi đấu Gia Lâm (Hà Nội) vào ngày 11.3, phải tranh nhau hơn 150 phút với đủ 5 hiệp đấu. Đội Ninh Bình LVPB cũng là một đơn vị được đầu tư lớn nên thắng hiệp đầu 25/20 và hiệp hai 25/19 là chuyện không có gì phải ngạc nhiên. Thế nhưng ở hai hiệp tiếp theo, HLV trưởng Nguyễn Quốc Vũ đã chỉ đạo tốt để đội bóng miền Tây - nhiều lần lên xuống hạng - lại bất ngờ thắng 25/22 và 25/20 để hai đội tiếp tục đưa nhau đấu thêm hiệp cuối cùng.

Tranh chấp giữa Lê Quang Đoàn (Long An - áo xanh) và hàng chắn Ninh Bình NGỌC TUẤN

Đội Long An rất hưng phấn vì được quân bình 2-2 với đội số 1 quốc gia, trong lúc một số VĐV đội bóng cố đô Hoa Lư như chưa hết bàng hoàng, thi đấu không đúng sức mình vốn có. Hiệp 5 với điểm thắng cuộc chỉ là 15 nên mỗi điểm thắng đều rất quan trọng. Sau khi hòa 3/3, các VĐV của Long An như libero Nguyễn Văn Sang có pha bỏ nhỏ tinh tế để thắng điểm, chủ công Lê Quang Đoàn, chuyền hai Bùi Văn Mạnh và ngoại binh Voeurn Veasna (Campuchia) đều góp công ghi điểm cho Long An. Trong cùng thời điểm đó, một số VĐV của Ninh Bình lại lúng túng như ngoại binh Andrei Vasilenko (Azerbaijan) phát bóng ra ngoài và chủ công Lâm Văn Sanh tấn công chưa hiệu quả.

Kết quả là trong những phút ngắn ngủi đó, đội Long An đã vượt lên dẫn trước 9/4. Chưa kể, ngay sau đó Phạm Hữu Trường tấn công vượt được hàng chắn của Ninh Bình để ghi điểm 10, Bùi Văn Mạnh chuyền bóng cho Lê Quang Đoàn "chốt" điểm số 11 (quá gần với điểm 15 kết thúc trận đấu) trong khi đối thủ Ninh Bình chỉ mới "leo" đến số 7.

Đội trưởng Lê Hoài Hận (7) và ngoại binh Campuchia (20) của đội Long An NGỌC TUẤN

Vũ Quang Khơi vực dậy tinh thần cho Ninh Bình

Rất may cho đội Ninh Bình LienVietPostBank là lúc này HLV Bùi Trung Thảo kịp thời đưa Vũ Quang Khơi vào sân. Chính Quang Khơi sau một pha phòng thủ thành công liền tấn công 3m ghi điểm 8 cho Ninh Bình, cắt đứt loạt ghi điểm của Long An, đồng thời còn thúc đẩy tinh thần toàn đội Ninh Bình lên cao. Cùng với Quang Khơi, còn có phụ công Nguyễn Thanh Hải (từ đội TP.HCM về) và ngoại binh Vasilenko cũng tiếp sức đẩy cho đội Ninh Bình quân bình tỷ số 13/13 với Long An. Sau đó, đội Ninh Bình vượt lên 14/13 nhờ đối thủ bị lỗi chuyền hai. Đội Ninh Bình tiếp tục bám chắn tốt để kết thúc hiệp cuối cùng ở tỷ số 15/13, thắng chung chung cuộc 3-2.

Ngày 12.3 sẽ có các trận đấu: nam Ninh Bình LienVietPostBank gặp VLXD Bình Dương (12 giờ 30), nữ Hà Phú Thanh Hóa gặp TP.HCM (15g giờ), nam Biên phòng gặp Long An (20 giờ).