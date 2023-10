Kịch tính thị trường lãi suất

Ba động lực từ phía cầu đều đang suy yếu. Đó là tổng mức bán lẻ tăng tốt trong quý 1 nhưng chậm lại trong quý 2. Đầu tư công tăng khá nhưng còn thấp so với kế hoạch do thiếu động lực, vướng mắc pháp lý hay giá nguyên vật liệu cao. Đầu tư tư nhân tăng rất chậm do lãi suất cao, khó tiếp cận tín dụng và phát hành trái phiếu, cổ phiếu và đặc biệt là do niềm tin giảm sút. FDI ổn định, tuy nhiên khó tăng mạnh cho tới khi kinh tế thế giới và xuất khẩu hồi phục. Động lực cuối cùng là xuất nhập khẩu hàng hóa đang giảm mạnh hơn qua các quý. Do nhập khẩu giảm sâu hơn xuất khẩu nên 7 tháng năm 2023, cán cân thương mại thặng dư tới 16,5 tỉ USD.

Để thúc đẩy tăng trưởng, cần khuyến khích đầu tư của khu vực tư nhân thông qua tiếp tục hạ lãi suất cho vay nhằm giảm chi phí vốn; tăng khả năng tiếp cận vốn trên thị trường chứng khoán; kích thích được tiêu dùng nhờ sự hồi phục của thị trường tài sản. Tuy nhiên cần kiểm soát tăng trưởng cung tiền quanh 10% và tránh nôn nóng hạ lãi suất chính sách dồn dập. Với bối cảnh lạm phát cơ bản giảm chậm, giới hạn về lãi suất thực dương, bất ổn tỷ giá hay chính sách tiền tệ không đạt hiệu quả kích thích đầu tư vì tâm lý doanh nghiệp hiện vẫn hết sức bi quan và sức cầu yếu thì nên ưu tiên sử dụng các biện pháp tài khóa nghịch chu kỳ.

PGS-TS Phạm Thế Anh, Trưởng khoa Kinh tế học, Trường ĐH Kinh tế Quốc dân