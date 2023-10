Thống đốc NHNN báo cáo việc cơ cấu lại SCB sau vụ Vạn Thịnh Phát

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Nguyễn Thị Hồng thừa ủy quyền Thủ tướng vừa gửi Quốc hội báo cáo việc thực hiện một số nghị quyết của Quốc hội về giám sát, chất vấn từ đầu nhiệm kỳ khóa XV với lĩnh vực ngân hàng, trong đó gồm việc xử lý các ngân hàng yếu kém.

Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng báo cáo tại Quốc hội GIA HÂN

Thống đốc Nguyễn Thị Hồng cho hay đến nay, NHNN đã trình và được cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương chuyển giao bắt buộc với 4 ngân hàng được kiểm soát đặc biệt.

Bốn ngân hàng được kiểm soát đặc biệt gồm: Ngân hàng Xây dựng (CBBank), Ngân hàng Đại Dương (OceanBank), Ngân hàng Dầu khí toàn cầu (GP Bank) và Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Á (DongABank).

Theo bà Hồng, hiện NHNN đang chỉ đạo các bên liên quan thực hiện các nội dung tiếp theo để trình Chính phủ phê duyệt phương án cơ cấu lại 4 ngân hàng này theo trình tự, thủ tục quy định.

NHNN cũng chỉ đạo các ngân hàng mua bắt buộc triển khai thuê tổ chức tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp và phối hợp với tổ chức tư vấn để thực hiện việc xác định giá trị doanh nghiệp, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật.

"Các tổ chức tư vấn định giá đã phát hành chứng thư thẩm định giá và NHNN đã gửi Kiểm toán Nhà nước thực hiện kiểm toán kết quả", Thống đốc Nguyễn Thị Hồng cho hay.

Báo cáo của Chính phủ cũng dành một phần riêng để báo cáo về SCB. Thống đốc Nguyễn Thị Hồng cho hay, SCB được đặt vào diện kiểm soát đặc biệt từ tháng 10.2022.

Hiện, NHNN đã phối hợp với các bộ, ngành triển khai các giải pháp để bảo đảm an toàn hệ thống ngân hàng và bảo đảm quyền, lợi ích của người gửi tiền.

"NHNN đang tìm kiếm nhà đầu tư tham gia cơ cấu lại SCB để trình Chính phủ xem xét, quyết định chủ trương cơ cấu lại SCB theo quy định", Thống đốc Nguyễn Thị Hồng nêu rõ tại báo cáo.

Theo Bộ Công an, từ năm 2018 - 2020, các bị can có liên quan tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư An Đông và một số công ty liên quan đã tạo lập 25 gói trái phiếu trị giá hơn 30.000 tỉ đồng để bán cho 42.000 người mua, huy động tiền và chiếm đoạt.

Trong quá trình này, Công ty chứng khoán Tân Việt là nhà phát hành, lưu ký trái phiếu; SCB là bên môi giới bán trái phiếu cho người dân. Vào cuối tháng 10.2022, sau khi vụ Vạn Thịnh Phát được cơ quan công an khởi tố điều tra, người dân đã đến rút tiền hàng loạt tại SCB. NHNN đã quyết định áp dụng biện pháp kiểm soát đặc biệt đối với SCB.

Xử lý các ngân hàng yếu kém "phức tạp, chưa có tiền lệ"

Thống đốc Nguyễn Thị Hồng cũng nêu nhiều khó khăn, vướng mắc trong việc cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng.

SCB được đưa vào diện kiểm soát đặc biệt sau sự cố rút tiền hàng loạt T.N

Cụ thể như việc tìm kiếm, đàm phán ngân hàng thương mại đủ điều kiện nhận chuyển giao bắt buộc (năng lực tài chính, quản trị, kinh nghiệm cơ cấu tổ chức tín dụng yếu kém) kéo dài, khó khăn do phụ thuộc lớn vào việc tự nguyện tham gia của các ngân hàng.

Các ngân hàng cũng cần thời gian để thuyết phục cổ đông, nhất là cổ đông lớn, cổ đông chiến lược nước ngoài đồng thuận tham gia nhận chuyển giao bắt buộc.

"Cơ chế chính sách, nguồn lực tài chính để xử lý tổ chức tín dụng yếu kém nói chung và để xây dựng phương án chuyển giao bắt buộc các ngân hàng mua bắt buộc, DongABank nói riêng còn nhiều bất cập, vướng mắc, thủ tục kéo dài", Thống đốc Nguyễn Thị Hồng cho hay.

Thêm nữa, việc phối hợp, tham gia ý kiến của các bộ, ngành liên quan còn kéo dài do việc xử lý các ngân hàng yếu kém "phức tạp, chưa có tiền lệ".

Về giải pháp, bà Hồng cho biết tới đây, NHNN sẽ tập trung triển khai chỉ đạo của các cấp có thẩm quyền về việc cơ cấu lại, xử lý các ngân hàng yếu kém, bảo đảm ổn định tình hình hoạt động và hỗ trợ các ngân hàng này từng bước phục hồi.

NHNN cũng chỉ đạo các ngân hàng nhận chuyển giao bắt buộc hoàn chỉnh phương án chuyển giao bắt buộc, trình Chính phủ phê duyệt và triển khai thực hiện.

Với dự thảo luật Các tổ chức tín dụng sửa đổi sẽ trình Quốc hội xem xét thông qua tại kỳ họp 6 (dự kiến mạc cuối tháng 10 này), Thống đốc Nguyễn Thị Hồng cho hay sẽ tập trung khắc phục các bất cập, hoàn thiện cơ chế xử lý các tổ chức tín dụng yếu kém, nâng cao năng lực quản trị, điều hành.

"Đặc biệt là quản trị rủi ro của tổ chức tín dụng, hạn chế, ngăn ngừa việc lạm dụng quyền quản trị, điều hành, quyền cổ đông để thao túng hoạt động ngân hàng vì mục đích vụ lợi", báo cáo nêu hướng hoàn thiện dự thảo luật.