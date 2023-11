Kích vào đường link lạ và hậu quả cả nhóm bạn thân bị lừa đảo

Series (loạt) phim sitcom về ứng xử văn minh trên mạng xã hội xoay quanh cuộc sống của nhóm sinh viên năng động, trẻ trung (Vy, Lệ, Cường, Nam) với các tình huống oái ăm khi sử dụng mạng xã hội. Nhiều hành động vô tình, chạy theo "trend" nhưng dẫn đến những sự cố… khó đỡ.

Series phim sitcom từ Cuộc vận động "Ứng xử văn minh trên không gian mạng" do T.Ư Đoàn phát động. Loạt phim với sự tham gia của các diễn viên: Lương Thu Trang (vai Thu Quỳnh), Thanh Sơn (vai người yêu Vy "xi ty"), Quang Trọng (vai Cường "loa phường"), Trọng Minh (vai Nam "đi ốp"), Quỳnh Trang (vai Lệ "không sầu"), Minh Trà (vai Vy "xi ty")…

Nhóm bạn thân vô cùng lo lắng khi tưởng rằng Cường đang bị tai nạn nằm bệnh viện

Tập 3 của series phim sitcom đưa người xem đến tình huống nhóm bạn trẻ nhận được cuộc gọi từ người lạ và báo Cường bị tai nạn đang nằm viện, cần chuyển khoản gấp để làm phẫu thuật. Sau cuộc gọi là tin nhắn thoại với giọng thều thào của Cường nhờ chuyển khoản, khiến cả nhóm không còn chút nghi ngờ nào.

Đang thực hiện các thao tác chuyển khoản thì Cường xuất hiện, cả nhóm mới vỡ lẽ là bị lừa. Nhóm bạn trẻ bị thao túng tâm lý bởi một thủ đoạn lừa đảo tinh vi, đánh vào tâm lý khiến người bị hại hoang mang, hoảng sợ để phải chuyển khoản ngay. Trước đó Cường có vào đường link "giọng hát hay online", link này yêu cầu phải gửi giọng hát kèm theo thông tin cá nhân. Chính vì thế, sau khi có thông tin đối tượng, kẻ gian đã dùng phần mềm chỉnh sửa giọng nói để giả đoạn tin nhắn thoại gửi cho nhóm bạn của Cường.

Cường hoang mang khi nhận ra tất cả lỗi là do mình. Cường đúc kết: "Mỗi chúng ta phải bảo vệ thông tin cá nhân của mình trên mạng xã hội vì an toàn trên mạng là an toàn của chính bạn".