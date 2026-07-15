Tập đoàn KIDO cho biết, sau thành công ở mùa vụ 2025, năm 2026 tập đoàn tiếp tục với thương hiệu KIDO's Bakery, đặt mục tiêu sản lượng bánh trung thu tăng gấp đôi với cùng kỳ. Tất cả các kênh bán hàng trung thu đã hoàn tất công tác chuẩn bị, sẵn sàng phục vụ khách hàng doanh nghiệp, khách hàng dùng thử, đặt hàng đầu mùa vụ.

KIDO dự kiến sản lượng bánh trung thu năm 2026 tăng gấp đôi ẢNH: KDC

Chia sẻ về mùa trung thu năm nay, ông Trần Lệ Nguyên - Tổng giám đốc Tập đoàn KIDO cho biết, mùa trung thu 2026 chỉ mới rục rịch khởi động nhưng hiện tại, các kênh bán hàng khối doanh nghiệp, fanpage của công ty cũng đã tiếp nhận các đơn đặt hàng với số lượng từ hàng ngàn, hàng triệu sản phẩm từ phía các đối tác và yêu cầu chào mẫu sản phẩm từ khách hàng, người tiêu dùng trên cả nước. Công ty đồng thời cũng nhận được nhiều lời đề nghị hợp tác mở điểm bán, gian hàng trung thu từ các đối tác cũng như liên hệ từ các nền tảng. Năm nay, KIDO đặt mục tiêu sản lượng gấp đôi so với 2025.

"Với tốc độ tăng trưởng doanh thu và sự yêu mến của đối tác, khách hàng hiện tại, chúng tôi tin tưởng tốc độ chiếm lĩnh thị trường trung thu của KIDO sẽ đi theo cấp số nhân trong năm 2026 và trong thời gian tới. Chúng tôi tiếp tục phát huy các dòng bánh danh tiếng của các năm trước, năm nay chúng tôi ra mắt thêm các nhân xốt mới, hợp xu hướng. Hi vọng những nỗ lực của KIDO sẽ giúp người tiêu dùng hiện đại tìm lại những hương vị trung thu thân quen như một nỗ lực bền bỉ của chúng tôi trong việc góp phần giữ gìn văn hóa trung thu Việt", ông Trần Lệ Nguyên cho hay.

Ngoài chuẩn bị nguyên vật liệu, chuẩn chỉnh dây chuyền máy móc trang thiết bị sản xuất, chúng tôi sẽ đẩy mạnh hệ thống kênh bán hàng, đa dạng hóa các điểm chạm, tiếp xúc nhằm đáp ứng nhu cầu thưởng thức và biếu tặng của người tiêu dùng. Năm nay KIDO không chỉ có hệ thống kênh truyền thống mà còn hiện diện mạnh mẽ tại hệ thống trung tâm thương mại, showroom/ cửa hàng cao cấp tại các vị trí đắc địa trên địa bàn thành phố, các gian hàng trải nghiệm trên những tuyến phố, các khu chế xuất, khu công nghiệp, trở thành điểm đến tin cậy cho khách hàng. Tập trung vào nhóm khách hàng B2B vốn đã quen thuộc với hương vị bánh của KIDO, mở rộng thêm các đối tác mới. Đồng thời các kênh mua sắm online, nền tảng thương mại điện tử như TikTok Shop, Shopee, đặc biệt kênh mua sắm giải trí E2E sẽ là nơi KIDO có thể giới thiệu sản phẩm đến những khách hàng bận rộn cũng như các khách hàng trên toàn quốc.