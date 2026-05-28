KIDO tính chuyện niêm yết Tường An và Thọ Phát

Ngày 28.5, Công ty CP Tập đoàn KIDO (mã chứng khoán KDC) tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2026. Năm 2026, tập đoàn tiếp tục thâm nhập và mở rộng mạnh mẽ trong ngành hàng thực phẩm thiết yếu với các dòng gia vị tiện lợi và thiết yếu trong gian bếp; tập trung phát triển sản phẩm mới, mở rộng ngành hàng tiêu dùng, hệ thống trung tâm thương mại. Tối ưu hóa thiết kế sản phẩm đa kênh, tăng cường bao phủ và hiện diện tới người tiêu dùng. Tất cả các hoạt động vận hành dựa trên 3 trụ cột chiến lược: Sản xuất; liên doanh liên kết; mua bán và sáp nhập (M&A).

KIDO tính chuyện niêm yết trở lại Tường An và Thọ Phát

Một nội dung quan trọng được hội đồng quản trị trình bày tại đại hội là kế hoạch tái cấu trúc và sáp nhập mảng dầu ăn. Theo đó, Tường An sẽ trở thành công ty chủ lực, đóng vai trò công ty mẹ trong ngành dầu của tập đoàn; đồng thời sở hữu và chi phối trực tiếp Vocarimex cũng như gián tiếp KIDO Nhà Bè thông qua Vocarimex. Tập đoàn KIDO dự kiến tăng mạnh vốn điều lệ của Tường An từ 338,8 tỉ đồng lên 3.188 tỉ đồng. Cụ thể, Tường An sẽ chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho KIDO và KIDO sẽ góp vốn bằng cổ phiếu Vocarimex. Sau khi hoàn tất, Tường An dự kiến nắm tối thiểu 93% vốn điều lệ của Vocarimex. Sau tái cấu trúc, Tường An có thể được niêm yết trở lại (Tường An từng niêm yết trên HOSE nhưng bị hủy niêm yết vào năm 2022 khi Tập đoàn KIDO tiến hành tái cấu trúc theo hướng tinh gọn bộ máy quản lý, tập trung vào hoạt động sản xuất kinh doanh).

Song song, KIDO cũng đầu tư mở rộng hoạt động của Thọ Phát với mục tiêu mở thêm 300 cửa hàng miniBAO, biến các miniBAO trở thành hub kinh doanh tất cả các sản phẩm của tập đoàn KIDO. Đồng thời mở rộng thêm 5.000 điểm bán truyền thống cùng 2.000 điểm bán hiện đại trên toàn quốc nhằm mở rộng kênh phân phối... Ban lãnh đạo cũng tính sẽ niêm yết lần đầu Thọ Phát trên sàn chứng khoán.

Về kế hoạch kinh doanh, ban lãnh đạo công ty dự báo kinh tế thế giới diễn biến phức tạp. Trong nước, dù quý 1/2026 ghi nhận GDP tăng trưởng tích cực ở mức 7,83%, sức mua nội địa phục hồi chậm do tâm lý thắt chặt chi tiêu trước rủi ro lạm phát và việc làm; lãi suất ngân hàng tăng... Do vậy, ban lãnh đạo KIDO thận trọng đặt mục tiêu doanh thu thuần năm 2026 đạt 12.000 tỉ đồng, tăng 33,3%; lợi nhuận trước thuế dự kiến 700 tỉ đồng, đi ngang so với năm vừa qua.