Kiếm hơn 400 triệu đồng/ngày, các chuyên gia tạo mẫu Kbiz gây nhiều tranh cãi

Một báo cáo điều tra mới đã gây xôn xao làng giải trí Hàn Quốc khi hé lộ mức cát sê mà các chuyên gia tạo mẫu tóc, trang điểm và thời trang (Hair, Makeup, Styling - HMU) của những ngôi sao nổi tiếng đang nhận được.

Mức thù lao HMU của Kbiz gây tranh cãi vì quá cao

Theo báo cáo, những chuyên gia HMU hàng đầu có thể kiếm tới 25 triệu won (khoảng 430 triệu đồng) chỉ trong một ngày làm việc. Với các dự án quảng cáo lớn, riêng chi phí dành cho đội ngũ HMU đôi khi chiếm gần 20% tổng kinh phí sản xuất.

Một trong những ví dụ được nhắc đến là buổi quay quảng cáo của nam diễn viên Kim Woo Bin cho ứng dụng học ngoại ngữ Speak.

Nhiều chuyên gia tạo mẫu nổi tiếng tại Hàn Quốc được cho là nhận từ 10 - 30 triệu won cho mỗi ngày làm việc Ảnh: Reuters

Trong một ngày ghi hình, Kim Woo Bin thay hai bộ trang phục cùng một chiếc áo khoác. Chuyên gia tạo mẫu trang phục Nam Joo Hee được cho là nhận 25 triệu won, trong khi đó, chuyên gia tạo mẫu tóc Lim Cheol Woo nhận 15 triệu won. Tính cả chi phí trang điểm, ê kíp sản xuất được cho là đã chi khoảng 48 triệu won (hơn 800 triệu đồng) chỉ riêng cho hạng mục tóc, trang điểm và tạo mẫu. Theo những người trong ngành, số tiền này tương đương mức lương cả năm của một quản lý mới vào nghề tại các công ty giải trí.

Theo báo cáo, Hàn Quốc hiện chưa có bảng giá thống nhất đối với dịch vụ HMU dành cho nghệ sĩ. Mức phí chủ yếu do từng chuyên gia hoặc đơn vị làm đẹp tự quyết định. Nhiều nhà tạo mẫu, chuyên gia trang điểm và tạo mẫu tóc nổi tiếng được cho là thu từ 10 đến 30 triệu won mỗi ngày. Sau đó, tổng chi phí còn tiếp tục tăng nhờ hàng loạt khoản phụ phí.

Các khoản thu thêm phổ biến gồm quay nhiều phiên bản quảng cáo trong cùng một ngày, chụp ảnh quảng bá song song với quay video, làm việc quá 12 giờ, ghi hình ở nước ngoài, quảng cáo được phát hành tại nhiều quốc gia hoặc sử dụng trên phạm vi toàn cầu.

Một người trong ngành ví cách tính phí này giống như mua ô tô: "Giá niêm yết ban đầu có vẻ hợp lý, nhưng chỉ cần thêm vài lựa chọn là tổng chi phí tăng lên rất nhanh".

Báo cáo cũng dẫn nhiều chiến dịch quảng cáo khác để minh họa. Trong quảng cáo có sự tham gia của Lee Dong Wook, chuyên gia tạo mẫu Nam Joo Hee được cho là thu 17 triệu won sau khi cộng thêm các khoản phí cho nhiều phiên bản video và ảnh quảng bá.

Ở một trường hợp khác, chiến dịch quảng cáo của Jang Won Young cho máy sấy Dyson được cho là giúp chuyên gia tạo mẫu Lee Yoon Mi nhận khoảng 27 triệu won. Khoản phí này bao gồm hai video quảng cáo, một bộ ảnh, ba lần thay trang phục cùng phí sử dụng hình ảnh trên phạm vi toàn cầu.

Một trong những khoản phí gây nhiều tranh cãi nhất là "phí sử dụng toàn cầu". Một số chuyên gia HMU cho rằng khoản phí này nhằm bù đắp cho việc tác phẩm sáng tạo của họ được sử dụng tại nhiều quốc gia.

Báo cáo dẫn hai chiến dịch quảng cáo có sự tham gia của G-Dragon. Cùng một ê kíp HMU nhưng mức phí được cho là dao động từ 61,5 triệu đến 78,5 triệu won, tùy theo phạm vi phát hành ở nước ngoài.

Tuy nhiên, nhiều chuyên gia pháp lý cho rằng khoản thu này chưa có cơ sở về bản quyền. Theo các luật sư tham gia cuộc điều tra, kiểu tóc, cách trang điểm hay phối trang phục về cơ bản được xem là dịch vụ kỹ thuật, không phải tác phẩm sáng tạo độc lập đủ điều kiện được bảo hộ bản quyền theo pháp luật Hàn Quốc.

Một luật sư giải thích, các dịch vụ này được thực hiện trực tiếp trên cơ thể con người, theo yêu cầu của khách hàng và gắn liền với hình ảnh của nghệ sĩ, vì vậy rất khó được xem là đối tượng bảo hộ quyền tác giả.

Ngân sách sản xuất bị thu hẹp

Theo những người trong ngành, chi phí HMU ngày càng tăng buộc nhiều đơn vị sản xuất phải cắt giảm ngân sách ở các hạng mục khác.

Thông thường, kinh phí cho một quảng cáo tại Hàn Quốc dao động từ 150 đến 300 triệu won. Tuy nhiên, riêng HMU có thể tiêu tốn từ 30 đến 50 triệu won, tương đương 15 - 20% tổng ngân sách. Để cân đối chi phí, nhiều đoàn sản xuất buộc phải thu hẹp bối cảnh quay, cắt giảm chi phí thuê thiết bị, giảm đầu tư vào chất lượng hình ảnh hoặc cắt ngân sách của các bộ phận khác.

Theo báo cáo, một trong những nguyên nhân khiến chi phí HMU liên tục tăng là mối quan hệ gắn bó lâu năm giữa nghệ sĩ và đội ngũ tạo mẫu. Nhiều ngôi sao chỉ chấp nhận làm việc với những chuyên gia quen thuộc, khiến các nhãn hàng gần như không có cơ hội lựa chọn những ê kíp có mức giá thấp hơn.

Một số chuyên gia tạo mẫu bảo vệ quan điểm này. Họ cho rằng việc thay đổi ê kíp có thể ảnh hưởng đến sự vừa vặn của trang phục cũng như chất lượng hình ảnh, bởi họ là những người hiểu rõ vóc dáng, sở thích và phong cách của từng nghệ sĩ.

Tuy nhiên, các ý kiến phản đối cho rằng điều này vô tình tạo ra một hệ sinh thái khép kín, khiến các nhà quảng cáo gần như không có khả năng thương lượng về chi phí.