Tết đến khiến nhịp sinh hoạt thường ngày dễ bị đảo lộn. Tiệc tùng nhiều hơn, ăn uống khó kiểm soát trong khi thời gian vận động giảm khiến cơ thể tích tụ năng lượng dư thừa, cân nặng tăng nhanh chỉ sau thời gian ngắn.

Không ít người bước sang năm mới với cảm giác mệt mỏi, nặng nề, thiếu tự tin dù mong muốn giữ vóc dáng và sức khỏe ổn định. Điều này đặt ra câu hỏi: làm sao để tận hưởng trọn vẹn không khí tết mà không đánh đổi sức khỏe? Kiểm soát cân nặng thế nào cho an toàn, ăn uống ra sao để đủ chất nhưng không dư thừa, và vận động như thế nào để phù hợp với mọi lứa tuổi trong quỹ thời gian hạn hẹp của mùa lễ hội?

Chương trình phát sóng trên Website: thanhnien.vn, tamanhhospital.vn, vnvc.vn. Livestream trên Fanpage Facebook: Báo Thanh Niên, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, VNVC - Trung tâm Tiêm chủng Trẻ em & Người lớn, Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7; YouTube: Báo Thanh Niên, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh; TikTok: Báo Thanh Niên cùng nhiều kênh truyền thông uy tín…

Mời độc giả đón xem và đặt câu hỏi tại đây; Hotline: 0287.102.6789 - 093.180.6858 (TP.HCM) và 024.3872.3872 - 024.7106.6858 (HN).