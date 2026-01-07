Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Thành tựu y khoa
Tư vấn sức khỏe:

Live Kiểm soát cân nặng khoa học dịp tết

Huỳnh Na
Huỳnh Na
07/01/2026 08:00 GMT+7

Tết vui trọn vẹn hơn khi bạn biết ăn uống khoa học, vận động hợp lý và kiểm soát cân nặng an toàn.

Tết đến khiến nhịp sinh hoạt thường ngày dễ bị đảo lộn. Tiệc tùng nhiều hơn, ăn uống khó kiểm soát trong khi thời gian vận động giảm khiến cơ thể tích tụ năng lượng dư thừa, cân nặng tăng nhanh chỉ sau thời gian ngắn.

Không ít người bước sang năm mới với cảm giác mệt mỏi, nặng nề, thiếu tự tin dù mong muốn giữ vóc dáng và sức khỏe ổn định. Điều này đặt ra câu hỏi: làm sao để tận hưởng trọn vẹn không khí tết mà không đánh đổi sức khỏe? Kiểm soát cân nặng thế nào cho an toàn, ăn uống ra sao để đủ chất nhưng không dư thừa, và vận động như thế nào để phù hợp với mọi lứa tuổi trong quỹ thời gian hạn hẹp của mùa lễ hội?

Chương trình phát sóng trên Website: thanhnien.vn, tamanhhospital.vn, vnvc.vn. Livestream trên Fanpage Facebook: Báo Thanh Niên, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, VNVC - Trung tâm Tiêm chủng Trẻ em & Người lớn, Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7; YouTube: Báo Thanh Niên, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh; TikTok: Báo Thanh Niên cùng nhiều kênh truyền thông uy tín…

Mời độc giả đón xem và đặt câu hỏi tại đây; Hotline: 0287.102.6789 - 093.180.6858 (TP.HCM) và 024.3872.3872 - 024.7106.6858 (HN).

Khám phá thêm chủ đề

Bệnh viện đa khoa Tâm Anh Tư vấn sức khỏe kiểm soát cân nặng dinh dưỡng VNVC
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận