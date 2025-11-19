Kiểm soát dòng tiền, chặn mua bán hóa đơn qua QR Pay

Thanh toán QR code đạt 288.000 tỉ đồng trong 9 tháng

Chiều 19.11, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy phối hợp với Vụ Thanh toán (Ngân hàng Nhà nước), Công ty cổ phần Thanh toán quốc gia Việt Nam (NAPAS) và các đơn vị liên quan tổ chức hội thảo "Thanh toán QR code: Minh bạch và trải nghiệm không giới hạn".

Vụ trưởng Vụ Thanh toán Phạm Anh Tuấn phát biểu tại hội thảo ẢNH: VNECONOMY

Phát biểu tại sự kiện, ông Phạm Anh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Thanh toán cho biết, 9 tháng năm 2025, giao dịch thanh toán không tiền mặt đạt 17,8 tỉ giao dịch với 260 triệu tỉ đồng. Trong đó, thanh toán qua QR code trong nước đạt 337 triệu giao dịch với 288.000 tỉ đồng, tăng 61,6% về số lượng và 150% về giá trị so với cùng kỳ năm trước.

Hoạt động thanh toán xuyên biên giới đã cung ứng dịch vụ hai chiều tới khách hàng Việt Nam và khách hàng các quốc gia đang hợp tác tại các quốc gia như: Thái Lan, Lào, Campuchia. Trong năm 2025 - 2026, Việt Nam sẽ tiếp tục cung ứng ra thị trường với Trung Quốc, Hàn Quốc, Singapore, Ấn Độ, Đài Loan (Trung Quốc).

QR Code đã trở thành phương thức thanh toán được nhiều người tiêu dùng và doanh nghiệp lựa chọn. Tuy nhiên, mô hình thanh toán QR hiện nay cũng bộc lộ nhiều điểm bất cập.

Ông Tuấn chỉ ra, thực tế các đơn vị phát hành thương hiệu QR Code chưa thực sự hợp tác chặt chẽ với nhau để thực hiện mục đích liên thông trong thanh toán qua QR Code, dẫn đến bất tiện cho khách hàng.

Dịch vụ thanh toán xuyên biên giới đã hợp tác triển khai với một số quốc gia, song số lượng giao dịch chưa nhiều, chưa tương xứng với nhu cầu của thị trường...

Ông Nguyễn Hoàng Long, Phó tổng giám đốc NAPAS, chia sẻ, tính riêng đầu tháng 11, mỗi ngày có khoảng 15 triệu giao dịch bằng mã QR chạy qua hệ thống của NAPAS, với số tiền thanh toán xấp xỉ 40.000 tỉ đồng/ngày. Tính chung hiện nay, mỗi ngày có khoảng 35 triệu giao dịch chạy qua hệ thống của NAPAS, gần một nửa trong số đó là giao dịch QR với số tiền thanh toán rất lớn.

"Thanh toán qua mã QR đã len lỏi vào mọi ngõ ngách của cuộc sống, tuy nhiên mới chỉ là giữa người này với người khác, chưa giải quyết được những vấn đề cho giao dịch thanh toán giữa người dân và doanh nghiệp hoặc hộ kinh doanh, gồm kết nối với hệ thống bán hàng, kết nối tự động với việc xuất hóa đơn…

Năm nay, chúng tôi đã triển khai giải pháp để giải quyết bài toán đó thông qua QR code thanh toán (QR Pay). Đây sẽ là xu hướng chuyển biến rất lớn thời gian tới", ông Long nói.

Định hướng thời gian tới, ông Tuấn nhấn mạnh, các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán, trung gian thanh toán cần chú trọng mở rộng mạng lưới đơn vị chấp nhận thanh toán để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của người dân và doanh nghiệp; có biện pháp khuyến khích đơn vị chấp nhận thanh toán sử dụng QR Pay thay vì QR code chuyển tiền.

Nhiều kiến tại hội thảo phân tích, đối với người tiêu dùng, QR Pay giúp giao dịch minh bạch hơn, dễ dàng tra soát và đảm bảo tiêu chuẩn bảo mật cao.

Về phía doanh nghiệp, việc áp dụng QR Pay hỗ trợ quản lý bán hàng hiệu quả, đồng thời cung cấp dữ liệu phục vụ phân tích hành vi tiêu dùng.

Hệ thống thanh toán này sẽ giúp cơ quan quản lý kiểm soát dòng tiền tốt hơn, nâng cao hiệu quả thu thuế và hoạch định chính sách thị trường, qua đó thúc đẩy tiêu dùng nội địa.

Cần mức giá áp dụng QR Pay rẻ nhất cho hộ kinh doanh

Nhìn nhận từ góc độ của ngành thuế, Phó cục trưởng Cục Thuế Mai Sơn cho biết, ngành đang tập trung hỗ trợ khối kinh tế tư nhân nói chung, đặc biệt là nhóm hộ kinh doanh trong quá trình chuyển từ khoán thuế sang kê khai thuế.

Phó cục trưởng Cục Thuế Mai Sơn phát biểu tại sự kiện ẢNH: VNECONOMY

"Chúng tôi cần rất nhiều hình thức hỗ trợ, trong đó có hình thức khép kín từ nhà cung cấp giải pháp phần mềm, kế toán đến kê khai thuế và cả vấn đề liên quan thanh toán", ông Sơn nói.

Việc thanh toán thông qua chuyển khoản, bằng hình thức QR code hiện nay hay QR Pay được ông Sơn đánh giá đều rất quan trọng. Chuyển đổi sang sử dụng QR Pay, các doanh nghiệp có thể thuận lợi hơn vì từ trước tới nay đã quen sử dụng hệ thống thanh toán không dùng tiền mặt.

Với hộ kinh doanh, việc sử dụng đa dạng hình thức thanh toán không dùng tiền mặt, trong đó có QR Pay sẽ giúp đảm bảo sự minh bạch. Thanh toán như vậy giúp hộ kinh doanh yên tâm bán hàng, thu tiền, cuối ngày là xác định được dòng tiền, không nhầm lẫn.

Với quản lý nhà nước, ông Sơn cũng nhấn mạnh ý nghĩa của việc xác định được dòng tiền, từ đó có thể xác định được những trường hợp có dấu hiệu vi phạm trong buôn bán, sử dụng hóa đơn bất hợp pháp.

"Ở góc độ cơ quan quản lý nhà nước, đồng thời cũng là cầu nối với hộ kinh doanh, chúng tôi rất mong muốn thời gian tới, khi sử dụng các dịch vụ ngân hàng như QR Pay, hộ kinh doanh sẽ được sử dụng với chi phí thấp nhất. Chúng tôi sẵn sàng hợp tác với nhà cung cấp giải pháp về QR Pay để giới thiệu tới hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhưng phải giảm tối đa chi phí tuân thủ", lãnh đạo Cục Thuế nhấn mạnh.