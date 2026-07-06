Kiểm soát tăng huyết áp, tiểu đường: Không chỉ dựa vào thuốc kê đơn

Thông tin trên được chia sẻ trong chương trình kỷ niệm 30 năm Sinh hoạt Y khoa Pháp - Việt và 10 năm Hệ sinh thái “Ngày đầu tiên”. Chuỗi hoạt động bao gồm hội thảo chuyên gia AS ONE Expert Meeting và Diễn đàn Lãnh đạo Sinh hoạt Y khoa Pháp - Việt lần thứ 30 vừa tổ chức tại Hà Nội.

Đại biểu tham dự Hội thảo chuyên gia AS ONE Expert Meeting Ảnh: N.P

Quản lý bệnh mạn tính không thể chỉ dừng ở chẩn đoán và kê đơn

Tại Hội thảo chuyên gia AS ONE Expert Meeting ngày 4.7, nội dung được các chuyên gia nhấn mạnh là quản lý bệnh mạn tính không thể chỉ dừng ở chẩn đoán và kê đơn, mà cần sự phối hợp giữa dự phòng, điều trị, theo dõi lâu dài, truyền thông sức khỏe và nâng cao vai trò chủ động của người bệnh.

Ngoài ra, một nội dung nổi bật của hội thảo là nhìn lại 10 năm Hệ sinh thái “Ngày đầu tiên” trong quản lý bệnh mạn tính. Trong giai đoạn này, chương trình đã xây dựng 114 phòng hoặc góc tư vấn trên toàn quốc, hỗ trợ hơn 800.000 lượt người bệnh và thân nhân; đồng thời đào tạo hơn 3.000 điều dưỡng, góp phần nâng cao hiểu biết, tăng tuân thủ điều trị và khả năng tự quản lý bệnh.

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng thảo luận về định hướng triển khai chương trình AS ONE tại Việt Nam, trong đó tập trung vào những câu hỏi thiết thực nhằm bảo đảm chương trình mang lại kết quả cụ thể trong giai đoạn 2026 - 2030.

Tiến sĩ Hà Anh Đức, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế, cho biết dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Y tế, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh sẽ phối hợp cùng các đơn vị, các hội chuyên ngành, cơ sở đào tạo, bệnh viện và các tổ chức xã hội nghề nghiệp triển khai chương trình AS ONE theo 4 mục tiêu trọng tâm: Chuẩn hóa chuyên môn; Nâng cao năng lực nhân lực y tế; Truyền thông cộng đồng; Tăng cường giám sát, nghiên cứu và đánh giá hiệu quả chương trình.

Truyền thông y tế, dữ liệu và nghiên cứu đóng vai trò quan trọng

Tiếp nối các nội dung chuyên môn từ hội thảo, diễn đàn ngày 5.7 là không gian để chuyển hóa các góc nhìn chuyên môn thành trao đổi thực tiễn giữa những người trực tiếp hoạch định, quản lý và triển khai hoạt động y tế tại địa phương. Qua đó tập trung vào thảo luận về kinh nghiệm quản lý tăng huyết áp, tiểu đường trên thế giới; năng lực truyền thông y tế; dữ liệu, nghiên cứu và giám sát trong quản lý bệnh mạn tính.

Các đại biểu thống nhất rằng truyền thông không chỉ giúp nâng cao nhận thức mà còn góp phần cải thiện tuân thủ điều trị, trong khi dữ liệu và nghiên cứu là cơ sở để đánh giá hiệu quả và hoàn thiện các mô hình chăm sóc.