Triển khai chương trình nâng cao quản lý tăng huyết áp, tiểu đường đến năm 2030

Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), Công ty TNHH Servier Việt Nam cùng nhiều đối tác vừa ký Bản ghi nhớ hợp tác triển khai "Chương trình tăng cường nhận thức và năng lực về truyền thông, điều trị và quản lý tăng huyết áp và đái tháo đường tại Việt Nam giai đoạn 2026 - 2030".

Chương trình hướng tới nâng cao năng lực của hệ thống y tế trong quản lý bệnh mạn tính, đặc biệt tại tuyến y tế cơ sở, đồng thời nâng cao nhận thức của cộng đồng về phòng ngừa, phát hiện sớm và điều trị hiệu quả hai bệnh không lây nhiễm phổ biến là tăng huyết áp và tiểu đường.

Lễ ký Bản ghi nhớ hợp tác triển khai “Chương trình tăng cường nhận thức và năng lực về truyền thông, điều trị và quản lý tăng huyết áp và đái tháo đường tại Việt Nam, giai đoạn 2026 - 2030” Ảnh: BVCC

Theo mục tiêu đề ra, đến năm 2030, ít nhất 50% người bệnh tăng huyết áp và 50% người bệnh tiểu đường được điều trị đạt mục tiêu. Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm giảm gánh nặng bệnh tật và cải thiện chất lượng sống cho người dân.

Chương trình được triển khai trong bối cảnh ngành y tế đang đẩy mạnh định hướng quản lý sức khỏe theo vòng đời, tăng cường sàng lọc, phát hiện sớm bệnh tật, nâng cao năng lực y tế cơ sở và phát huy vai trò chủ động của người dân trong chăm sóc sức khỏe.

Bốn nhóm hoạt động trọng tâm sẽ được triển khai gồm: chuẩn hóa hướng dẫn chuyên môn và quy trình điều trị; đào tạo, nâng cao năng lực cho cán bộ y tế; tăng cường truyền thông cộng đồng về phòng ngừa và quản lý bệnh mạn tính; đồng thời ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, telemedicine và các nghiên cứu khoa học nhằm giám sát, đánh giá hiệu quả chương trình.

Quản lý bệnh mạn tính cần thực hiện liên tục, toàn diện

Tham gia ký kết còn có nhiều đơn vị chuyên môn như Hội Tim mạch học Việt Nam, Hội Nội tiết - Đái tháo đường Việt Nam, Hội Thầy thuốc Trẻ Việt Nam, Trường đại học Y Hà Nội, Trường đại học Y tế Công cộng và Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM. Mô hình hợp tác liên ngành này được kỳ vọng tạo sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan quản lý, hội nghề nghiệp, cơ sở đào tạo và bệnh viện để nâng cao hiệu quả quản lý bệnh mạn tính trên phạm vi cả nước.

Phát biểu tại lễ ký kết, tiến sĩ Nguyễn Trọng Khoa, Phó cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, cho biết chương trình phù hợp với chiến lược của Bộ Y tế về quản lý sức khỏe theo vòng đời, tăng cường phát hiện sớm và nâng cao năng lực y tế cơ sở. Theo ông, quản lý bệnh mạn tính cần được thực hiện liên tục, toàn diện, kết hợp thay đổi lối sống, tuân thủ điều trị và sự phối hợp giữa người bệnh, gia đình cùng hệ thống y tế.

Đại diện Servier Việt Nam khẳng định sẽ đồng hành lâu dài với ngành y tế Việt Nam. Theo doanh nghiệp, thông điệp "AS ONE" thể hiện tinh thần hợp tác giữa cơ quan quản lý, đội ngũ chuyên môn, bệnh viện và các đối tác nhằm tạo ra những kết quả bền vững, có thể đo lường và mang lại lợi ích thiết thực cho người dân...