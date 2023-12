Kiếm thủ số 1 Việt Nam Vũ Thành An khởi nghiệp

C HẤP NHẬN RỦI RO ĐỂ TRỞ THÀNH NGƯỜI TIÊN PHONG

Vũ Thành An sở hữu bảng thành tích quốc tế rực rỡ. Anh từng giành HCV giải đấu kiếm U.23 châu Á; 8 HCV ở 5 kỳ SEA Games liên tiếp; 2 HCĐ châu Á; tốp 15 Olympic 2016. Cuộc đời với sự nghiệp chói sáng của An sắp bước sang một chương mới. Sau thời gian dài ấp ủ ý tưởng, kiếm thủ nổi tiếng bậc nhất Đông Nam Á đã thành lập CLB đấu kiếm (Vietnam Royal Fencing) của riêng mình.

Vũ Thành An huấn luyện cho một học viên nhí tại CLB đấu kiếm do chính anh sáng lập ẢNH: NVCC

Vũ Thành An chia sẻ: "Đấu kiếm rất có lợi cho sức khỏe, mang lại cho người tập sự linh hoạt, khéo léo, khả năng giữ bình tĩnh, quyết đoán… Tôi hy vọng đây sẽ là một sân chơi bổ ích, một diễn đàn nhỏ cho những người yêu môn đấu kiếm nhưng chưa có cơ hội tiếp cận. Mọi người cùng giao lưu, học hỏi, nghiên cứu, rèn luyện và nâng cao trình độ. Từ đó, phong trào đấu kiếm ở VN sẽ ngày càng phát triển".

Vũ Thành An đã hao tổn rất nhiều tâm sức và tiền bạc, thậm chí chấp nhận rủi ro để trở thành "người tiên phong", khi chưa có ai ở VN mở mô hình CLB đấu kiếm được đầu tư bài bản, chuyên nghiệp. Để trang bị cho CLB của mình (địa chỉ 22 Cầu Đất, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội), anh đã phải cất công đi tìm mặt bằng đủ tiêu chuẩn (dài 18 m để làm sàn đấu), lựa từng miếng thảm, đặt mua từng chiếc áo giáp hay bộ đèn thi đấu từ nước ngoài... Vũ Thành An tiết lộ: "Mặt bằng thì nhiều, nhưng tôi muốn thuê một nơi rộng rãi (180 m²), có view đẹp trên sân thượng, nhằm đảm bảo cho người tập sự thoải mái, phấn khích nhất khi chơi môn thể thao quý tộc này. Còn việc mua trang thiết bị thực sự rất cực, khi nhiều thứ phải nhập từ nước ngoài. Các bộ giáp hoặc dụng cụ phải đặt hàng từ Trung Quốc, trong khi bộ đèn thi đấu đúng chuẩn phải nhập ở Đức có giá khoảng 300 triệu đồng/bộ. Bên cạnh đó, CLB còn có đầy đủ máy nâng tạ hay máy đạp rulo, giúp người tập cải thiện thể lực".

P HÁT HIỆN THÊM NHỮNG TÀI NĂNG

Vũ Thành An đã bỏ công sức, đối mặt không ít khó khăn khi thành lập CLB đấu kiếm. Cho đến lúc này, anh đã có thể mỉm cười khi hằng ngày được đóng vai thầy giáo, truyền niềm đam mê đến các học viên. Tham gia CLB đấu kiếm của Vũ Thành An có cả người lớn tuổi, thanh niên cho đến trẻ em và người nước ngoài. An thích nhất được dạy cho các em nhỏ, bởi: "Kỷ niệm thơ ấu như ùa về. Tôi thấy hình ảnh của chính mình từ lúc hơn 10 tuổi, khi mới tập tành cầm kiếm. Tôi nghĩ rằng độ tuổi 8 - 11 là thích hợp để các em nhỏ dần làm quen, hình thành kỹ năng và bộc lộ năng khiếu ở môn đấu kiếm".

Học viên nhì được huấn luyện bởi VĐV nổi tiếng

Kiếm thủ số 1 VN bày tỏ mong muốn có thể tìm thêm nhiều tài năng cho thể thao nước nhà ở môn đấu kiếm. Vũ Thành An hy vọng trong tương lai, ở đội tuyển đấu kiếm VN sẽ có sự góp mặt của những học viên do chính anh đào tạo. "Việc mang được thành tích, vinh quang về cho Tổ quốc là điều mà bất cứ ai cũng cảm thấy tự hào. Sau này, nếu có một học trò có thể tiếp bước tôi ở đội tuyển quốc gia, thậm chí là vượt qua những gì mà tôi từng làm được, tôi sẽ rất hạnh phúc", anh chia sẻ.

Vũ Thành An (trái) giành được rất nhiều vinh quang

Kiếm thủ người Hà Nội tiết lộ thêm: "Tôi vẫn còn thi đấu đỉnh cao nên CLB đấu kiếm cũng sẽ là nơi tôi đầu tư những thiết bị giúp mình cải thiện trình độ. Tôi sẽ có thể tập luyện mọi lúc, kể cả những buổi tối hoặc ngày nghỉ. Đây cũng là địa chỉ giúp tôi tĩnh tâm nghiên cứu về đấu kiếm, tìm cách vượt qua giới hạn của chính bản thân, đạt đến một ngưỡng mới. Tôi khát khao chinh phục được một đỉnh cao khác của sự nghiệp, không nhất thiết là thành tích cụ thể, nhưng quan trọng phải lĩnh hội được những gì tinh hoa nhất của đấu kiếm".

Vũ Thành An sẽ mời những chuyên gia hoặc VĐV đấu kiếm giỏi trong khu vực đến CLB để các học viên có cơ hội tiếp cận với những tài năng đỉnh cao.