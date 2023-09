ASIAD 19: Lịch thi đấu ngày 25.9 của đoàn thể thao Việt Nam: Đổi màu huy chương?

Các tay chèo Việt Nam sẽ góp mặt ở 3 nội dung chung kết môn rowing của ASIAD 19 diễn ra hôm nay gồm 4 nữ hạng nặng 2 mái chèo, 4 nam hạng nặng 2 mái chèo và 8 nữ hạng nặng 1 mái chèo. Đây đều là những nội dung mà rowing Việt Nam có khả năng tranh chấp huy chương.

Đội tuyển rowing VIệt Nam (mũ vàng) quyết tâm đổi màu huy chương ở ngày thi đấu hôm nay MINH ĐỨC

Nội dung chung kết 4 nữ hạng nặng 2 mái chèo diễn ra lúc 9 giờ 30, đội Việt Nam gồm Bùi Thị Thu Hiền, Lường Thị Thảo, Nguyễn Thị Giang, Phạm Thị Thảo sẽ cạnh tranh với chủ nhà Trung Quốc, Iran, Kazakhstan, Indonesia. Chung kết nội dung 4 nam hạng nặng 2 mái chèo diễn ra lúc 10 giờ với sự góp mặt của 4 tay chèo Việt Nam là Bùi Văn Hoàn, Đinh Thế Đức, Nguyễn Văn Hà, Nguyễn Văn Hiếu.

Hồ Thị Vui muốn mang niềm vui đến người hâm mộ Việt Nam khi tiếp tục góp mặt ở chung kết nội dung 8 nữ hạng nặng 1 mái chèo TIỂU BẢO

Trong khi đó ở chung kết nội dung 8 nữ hạng nặng 1 mái chèo diễn ra lúc 10 giờ 20, đội Việt Nam với Hà Thị Vui, Đinh Thị Hảo, Dư Thị Bông, Hồ Thị Lý, Lê Thị Hiền, Nguyễn Lâm Kiều Diễm, Phạm Thị Huệ, Phạm Thị Ngọc Anh, Trần Thị Kiệt cạnh tranh với các đội Trung Quốc, Nhật Bản, Thái Lan. Đây là nội dung mà các tuyển thủ rowing Việt Nam được dự báo có khả năng đoạt HCB đồng thời tranh HCV với chủ nhà Trung Quốc.

Xạ thủ Hà Minh Thành góp mặt ở nội dung 25 m súng ngắn bắn nhanh NVCC

Ở môn bắn súng bắt đầu từ 8 giờ, đội tuyển bắn súng Việt Nam góp mặt ở chung kết cá nhân và đồng đội nội dung 10 m bia di động với 3 xạ thủ Ngô Hữu Vương, Nguyễn Công Dậu, Nguyễn Tuấn Anh; chung kết 25 m súng ngắn bắn nhanh cá nhân và đồng đội với sự tham gia của 3 xạ thủ Hà Minh Thành, Phan Xuân Chuyên, Vũ Tiến Nam.

Nguyễn Huy Hoàng (mũ vàng) cùng các đồng đội thi đấu nội dung 4x200 m tự do KHẢ HÒA

Ở vòng loại môn bơi từ 9 giờ có sự góp mặt của Phạm Thị Vân (50 m ngửa), Nguyễn Hoàng Khang (50 m tự do), Nguyễn Thúy Hiền (200 m tự do), Phạm Thanh Bảo (100 m ếch). Ngoài ra đội tuyển bơi Việt Nam còn góp mặt ở vòng loại 4x200 m tự do với 4 tuyển thủ Nguyễn Huy Hoàng, Trần Hưng Nguyên, Ngô Đình Chuyền, Đỗ Ngọc Vinh. Nếu vào chung kết, các kình ngư Việt Nam sẽ thi đấu lúc 19 giờ cùng ngày.

Vũ Thành An thi đấu nội dung kiếm chém NVCC

Ở môn đấu kiếm bắt đầu từ 8 giờ, Vũ Thành An, Nguyễn Văn Quyết tranh tài từ vòng loại đến chung kết nội dung cá nhân nam kiếm chém. Mục tiêu của 2 kiếm thủ Việt Nam là nỗ lực tiến sâu ở nội dung này.

Ở môn judo bắt đầu từ 8 giờ, đội tuyển judo Việt Nam có sự góp mặt của 3 võ sĩ Nguyễn Bích Ngọc (57 kg nữ), Nguyễn Ngọc Diễm Phương (63 kg nữ), Bùi Thiện Hoàng (81 kg nam). Cũng vào lúc 8 giờ, các võ sĩ taekwondo Việt Nam bước vào tranh tài với niềm hy vọng số 1 Trương Thị Kim Tuyền (49 kg nữ). Ngoài ra taekwondo Việt Nam còn kỳ vọng vào nội dung quyền đồng đội 2 nam, 2 nữ của Bạc Thị Khiêm, Phạm Ngọc Châm, Lý Hồng Phúc, Phạm Minh Bảo Kha.

Ở môn wushu, Nguyễn Thị Hiền tranh tài chung kết trường quyền nữ lúc 8 giờ. Nguyễn Thị Thu Thủy, Bùi Trường Giang, Trương Văn Chưởng thi đấu đối kháng lúc 18 giờ 30.

Nguyễn Ngọc Trường Sơn tranh tài cờ nhanh cá nhân VIETNAMCHESS

Hôm nay, đoàn thể thao Việt Nam còn tranh tài các môn quần vợt với Lý Hoàng Nam ở nội dung đơn nam, Nguyễn Văn Phương/Savanna Lý Nguyễn ở nội dung đôi nam nữ; cờ vua ở nội dung cờ nhanh của Nguyễn Ngọc Trường Sơn, Lê Tuấn Minh (nam), Phạm Lê Thảo Nguyên, Võ Thị Kim Phụng (nữ); TDDC với Phạm Như Phương ở chung kết nội dung cầu thăng bằng.