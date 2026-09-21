Kiểm toán Nhà nước chuyển hồ sơ 13 vụ việc đến cơ quan điều tra

Chiều 21.9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về báo cáo công tác năm 2026, dự kiến kế hoạch kiểm toán năm 2027 của Kiểm toán Nhà nước.

Tổng Kiểm toán Nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa trình bày tờ trình tại phiên họp ẢNH: QUỐC HỘI

Theo báo cáo, năm 2026, Kiểm toán Nhà nước đã kiến nghị xử lý hơn 79.600 tỉ đồng và hơn 4,6 triệu USD; đồng thời kiến nghị hủy bỏ, sửa đổi, bổ sung một số nội dung không phù hợp với quy định của Nhà nước và thực tiễn đối với 138 văn bản.

Đáng chú ý, Kiểm toán Nhà nước đã cung cấp thông tin, chuyển hồ sơ của 13 vụ việc cho cơ quan điều tra để làm rõ các hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Cùng đó là kiến nghị Thủ tướng Chính phủ về việc chỉ đạo, xử lý các vi phạm, khuyết điểm trong thực hiện Nghị định số 178/2024 và Nghị định số 67/2025.

Sẽ kiểm toán sân bay Long Thành, Vành đai 3 TP.HCM

Năm 2027 tới đây, tổng số nhiệm vụ kiểm toán là 139. Trong đó dự kiến kiểm toán việc quản lý, sử dụng ngân sách 9 bộ, cơ quan Trung ương, đơn vị và báo cáo quyết toán của 34 bộ, cơ quan Trung ương bao gồm cả các tổ chức nghề nghiệp.

Ngoài ra, dự kiến kiểm toán 24 chuyên đề (chưa bao gồm 5 chuyên đề trong lĩnh vực an ninh, quốc phòng), với một số chuyên đề, chủ đề có quy mô lớn, phạm vi toàn ngành như: nhà, đất, trụ sở sau khi sắp xếp; cơ chế tự chủ đối với các cơ sở giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp công lập; quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước…

Trong lĩnh vực đầu tư xây dựng và chương trình, dự án, dự kiến thực hiện 31 cuộc kiểm toán, gồm nhiều dự án lớn, quan trọng quốc gia như: dự án Cảng Hàng không quốc tế Gia Bình; dự án Cảng Hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1; dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 3 TP.HCM...

Trong lĩnh vực doanh nghiệp và tổ chức tài chính - ngân hàng, dự kiến thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính, các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước năm 2026 của Ngân hàng Nhà nước và 9 tập đoàn, tổng công ty nhà nước, 5 tổ chức tài chính, ngân hàng.

Thẩm tra nội dung trên, Thường trực Ủy ban Kinh tế - Tài chính đề nghị Kiểm toán Nhà nước tiếp tục rà soát để giảm đầu mối, tăng chiều sâu và tính liên thông; không tổ chức nhiều đoàn kiểm toán tại một địa phương trong cùng một thời điểm.

Cùng đó là ưu tiên bố trí nguồn lực thực hiện kiểm toán quyết toán ngân sách nhà nước năm 2026 và các chuyên đề kiểm toán lớn, lĩnh vực rủi ro cao và các nhiệm vụ trực tiếp phục vụ hoạt động giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Đối với kiểm toán đầu tư xây dựng, chương trình, dự án, cơ quan thẩm tra lưu ý chú trọng kiểm toán huy động nguồn lực, khả năng hấp thụ vốn, tiến độ, kết quả đầu ra; kiểm toán hạch toán hiệu quả kinh tế - xã hội đối với các dự án đã có đủ thời gian và dữ liệu.

Đối với doanh nghiệp và tổ chức tài chính - ngân hàng, đề nghị tập trung kiểm toán hiệu quả quản lý, sử dụng vốn, tài sản, hiệu suất sử dụng tài sản, hiệu quả đầu tư và các khoản chi có nguy cơ thất thoát, lãng phí.