Kiểm toán Nhà nước 'điểm mặt' chuỗi kinh doanh, đầu tư thua lỗ tại PVN, VNPT, Vnsteel

Kiểm toán Nhà nước vừa có báo cáo gửi Quốc hội về một số kết quả kiểm toán chủ yếu năm 2025. Đáng lưu ý là kết quả kiểm toán về doanh nghiệp.

Theo kết quả kiểm toán, 9/9 tập đoàn, tổng công ty, công ty sản xuất kinh doanh có lãi, tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu tại một số đơn vị cao trên 30% . Song, việc quản lý, sử dụng vốn, tài sản của các doanh nghiệp còn một số hạn chế.

Kiểm toán chỉ ra nhiều khoản đầu tư, hoạt động kinh doanh thua lỗ của các "ông lớn"

Nhiều hoạt động sản xuất kinh doanh không hiệu quả



Điển hình là việc một số đơn vị đầu tư tài chính hiệu quả chưa cao. Trong đó, tại PVN (công ty mẹ), 13/29 khoản đầu tư không hiệu quả, thua lỗ kéo dài. PVN đã trích lập dự phòng đầu tư tài chính cho 9/13 đơn vị hơn 18.459 tỉ đồng, chiếm xấp xỉ 94% giá trị vốn góp và bằng 10,1% tổng giá trị các khoản đầu tư tài chính dài hạn của công ty mẹ.

Còn tại PVOIL, 9 khoản đầu tư vào công ty con, 8 khoản đầu tư vào công ty liên kết và 3 khoản đầu tư dài hạn khác với tổng giá trị hơn 2.096 tỉ đồng không có cổ tức, lợi nhuận được chia năm 2024.

Kết quả kiểm toán cũng cho thấy một số đơn vị có hoạt động sản xuất kinh doanh không hiệu quả, thua lỗ.

Chẳng hạn PVGAS, 3 công ty con lỗ lũy kế tại thời điểm 31.12.2024 là hơn 1.052 tỉ đồng, trong đó 1 công ty đang thực hiện thủ tục giải thể. Tại PVOIL, 7 công ty con lỗ lũy kế/vốn đầu tư hơn 2.059/1.402 tỉ đồng và 1 công ty con (đầu tư 5,68 tỉ đồng) không hoạt động.

Tại Tổng công ty CP Khoan và Dịch vụ khoan dầu khí, 1 công ty con lỗ lũy kế hơn 374 tỉ đồng, phải trích lập dự phòng tương ứng 25,81% vốn đầu tư và 1 công ty con lỗ năm 2024 hơn 43 tỉ đồng.

Tương tự, tại Vinachem (công ty mẹ - tập đoàn), cơ quan kiểm toán chỉ ra 5/22 công ty con lỗ lũy kế hơn 12.870 tỉ đồng, phải trích lập dự phòng cho 4/5 công ty 89,25% vốn đầu tư.

Những "ông lớn" khác nằm trong danh sách như VNPT (công ty mẹ) có 9/24 công ty con lỗ lũy kế/vốn đầu tư hơn 354 /579 tỉ đồng; Vnsteel (công ty mẹ) có 2 công ty con lỗ lũy kế/vốn đầu tư hơn 131/1.253 tỉ đồng, đã trích lập dự phòng hơn 225 tỉ đồng.

Ngoài ra, VNA (công ty mẹ) có 1 công ty con lỗ lũy kế/vốn đầu tư hơn 11.000/632 tỉ đồng, đã trích lập dự phòng 100% và 2 công ty con có lợi nhuận nhưng còn lỗ lũy kế tại 31.12.2023 hơn 113 tỉ đồng.

Công ty mẹ - Hancorp cũng có 4/7 công ty con lỗ lũy kế hơn 25 tỉ đồng, trong đó 2/4 công ty con không phát sinh doanh thu năm 2024.

Tại công ty mẹ - Dofico, 3/7 công ty con còn lỗ lũy kế, trong đó Công ty TNHH MTV Đầu tư Phát triển Bửu Long lỗ lũy kế hơn 179 tỉ đồng, chiếm 54% vốn chủ sở hữu...

Hàng loạt khoản đầu tư thua lỗ

Kết quả kiểm toán còn phản ánh nhiều khoản đầu tư của các tập đoàn, tổng công ty, công ty vào công ty liên doanh, liên kết, đầu tư dài hạn khác bị thua lỗ.

Điển hình như công ty mẹ - Vnsteel, 8 công ty liên danh, liên kết lỗ lũy kế/vốn đầu tư tại thời điểm 31.12.2024 là hơn 3.441/2.016 tỉ đồng, đã trích lập dự phòng hơn 1.105 tỉ đồng. Cùng với đó, 2 công ty (đầu tư dài hạn khác) lỗ lũy kế/vốn đầu tư hơn 700/302 tỉ đồng, đã trích lập dự phòng hơn 29 tỉ đồng.

Tương tự, tại công ty mẹ - VNPT, 7/27 công ty liên doanh, liên kết lỗ lũy kế/vốn đầu tư hơn 275/229 tỉ đồng và 2/27 công ty còn lỗ lũy kế, không có báo cáo tài chính năm 2024.

Ngoài ra, 1/7 công ty (đầu tư dài hạn khác) lỗ lũy kế/vốn đầu tư 25/10 tỉ đồng, 1/7 công ty (đầu tư dài hạn khác) đến năm 2022 còn lỗ lũy kế 134 tỉ đồng, không có báo cáo tài chính năm 2023 và 2024; 1/7 công ty (đầu tư dài hạn khác) đang làm thủ tục giải thể, phá sản.

Tại VNA - công ty mẹ, Kiểm toán Nhà nước cũng xác định 2 công ty liên kết lỗ lũy kế/vốn đầu tư hơn 112/100 tỉ đồng. Công ty TNHH MTV Dịch vụ mặt đất sân bay Việt Nam có 1 công ty liên kết lãi năm 2024 nhưng còn lỗ lũy kế hơn 77 tỉ đồng.

Tại PVN, cơ quan kiểm toán xác định PVGAS có 1 công ty liên kết lỗ lũy kế hơn 79 tỉ đồng, PVOIL có 6 công ty liên kết và 1 công ty (đầu tư dài hạn khác) lỗ lũy kế/vốn đầu tư lần lượt là hơn 4.323/348 tỉ đồng (tính đến 31.12.2024) và hơn 321/1,35 tỉ đồng (tính đến 30.9.2024), 5 công ty liên kết với giá trị đầu tư hơn 553 tỉ đồng và 3 công ty (đầu tư dài hạn khác) với giá trị đầu tư hơn 19 tỉ đồng không hoạt động.

Ngoài ra, PVFCCo có 3 công ty (đầu tư dài hạn khác) lỗ lũy kế, phải trích dự phòng hơn 679 tỉ đồng, bằng 62,5% vốn đầu tư. PVPOWER có 2 công ty (đầu tư dài hạn khác) lỗ lũy kế tại thời điểm 31.12.2023 là hơn 488 tỉ đồng và 1 công ty (đầu tư dài hạn khác) lỗ lũy kế tại thời điểm 31.12.2024 hơn 104 tỉ đồng.

Vẫn theo kết quả kiểm toán, công ty mẹ - Hancorp có 6/13 công ty liên kết lỗ lũy kế/vốn đầu tư hơn 173/135 tỉ đồng, 5/17 công ty (đầu tư dài hạn khác) lỗ lũy kế/vốn đầu tư hơn 235/214 tỉ đồng và 4/17 công ty (đầu tư dài hạn khác) dừng hoạt động, không lập báo cáo tài chính năm 2024.

Tại Vinachem (công ty mẹ - tập đoàn), 1 công ty liên kết lỗ lũy kế hơn 73 tỉ đồng, mất khả năng thanh toán và 1 công ty (đầu tư dài hạn khác) lỗ lũy kế hơn 68 tỉ đồng…