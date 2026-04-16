Kinh tế

Bộ Tài chính đề xuất có ngưỡng thu nhập miễn thuế với doanh nghiệp nhỏ

Đan Thanh
16/04/2026 09:15 GMT+7

Hiện chưa có quy định ngưỡng thu nhập được miễn thuế đối với doanh nghiệp nhỏ như mức ngưỡng doanh thu không phải nộp thuế của hộ kinh doanh. Bộ Tài chính đề xuất cần bổ sung quy định này.

Hồ sơ thẩm định dự án luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Thuế thu nhập cá nhân, luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và luật Thuế giá trị gia tăng vừa được công bố.

Trong đó, Bộ Tài chính đề xuất bổ sung quy định miễn thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp có doanh thu theo mức quy định của Chính phủ.

Cụ thể là bổ sung khoản 14b vào điều 4 luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 67/2025/QH15 như sau: "Thu nhập của doanh nghiệp có tổng doanh thu năm dưới mức quy định của Chính phủ được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp".

Tại khoản 15 điều 4 luật Thuế thu nhập doanh nghiệp đã quy định: "Chính phủ quy định chi tiết điều này". Căn cứ quy định này, tại nghị định, Chính phủ sẽ quy định chi tiết việc xác định doanh thu làm căn cứ miễn thuế thu nhập doanh nghiệp.

Dự kiến, quy định mới áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2026.

Hiện chưa có quy định miễn thuế đối với doanh nghiệp nhỏ như hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh

Về lý do đưa ra đề xuất trên, Bộ Tài chính cho biết, ở nước ta hiện nay, trong tổng số khoảng 900.000 doanh nghiệp đã được thành lập và hoạt động, số doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ chiếm gần 94%.

Kinh nghiệm quốc tế cho thấy, doanh nghiệp có quy mô nhỏ luôn là mục tiêu trọng tâm của các chính sách phát triển kinh tế.

Chính phủ nhiều nước đã thông qua các chính sách và chương trình hỗ trợ trên nhiều phương diện khác nhau nhằm tạo điều kiện thuận lợi, thúc đẩy sự phát triển doanh nghiệp có quy mô nhỏ.

Trong đó, chính sách hỗ trợ về thuế là công cụ thường được các nước sử dụng theo hướng quy định mức thuế suất ưu đãi (có thể là mức thuế suất cố định hoặc mức thuế suất lũy tiến theo quy mô thu nhập) dành cho các doanh nghiệp có quy mô nhỏ.

Thực tế là, phần lớn các nước áp dụng mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp thấp hơn mức thuế suất phổ thông hoặc quy định miễn thuế cho các doanh nghiệp có quy mô nhỏ.

Ở Việt Nam, luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 67/2025/QH15 đã quy định nhiều chính sách ưu đãi đối với doanh nghiệp có quy mô nhỏ như: miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 2 năm liên tục kể từ khi có thu nhập chịu thuế đối với doanh nghiệp có quy mô không quá 50 tỉ đồng thành lập mới từ hộ kinh doanh.

Doanh nghiệp có tổng doanh thu năm không quá 3 tỉ đồng áp dụng thuế suất 15%; doanh nghiệp có tổng doanh thu năm từ trên 3 tỉ đồng đến không quá 50 tỉ đồng áp dụng thuế suất 17%. Quy định này áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2025.

Tuy nhiên, luật lại chưa có quy định ngưỡng thu nhập được miễn thuế (không xác định thời hạn miễn) đối với doanh nghiệp nhỏ như mức ngưỡng doanh thu không phải nộp thuế của hộ, cá nhân kinh doanh.

Để hỗ trợ hơn nữa các doanh nghiệp có quy mô nhỏ vượt qua khó khăn, đồng thời đảm bảo đồng bộ với việc nâng mức doanh thu không phải nộp thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh, cần bổ sung quy định miễn thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp có quy mô nhỏ.

Việc điều chỉnh đồng bộ ngưỡng thu nhập được miễn thuế của doanh nghiệp quy mô nhỏ với ngưỡng doanh thu không phải nộp thuế của hộ, cá nhân kinh doanh cũng để đảm bảo công bằng trong chính sách. Qua đó giúp người nộp thuế lựa chọn mô hình kinh doanh phù hợp, góp phần khuyến khích các hộ kinh doanh chuyển đổi lên mô hình doanh nghiệp. 

Sẽ tiếp tục nâng doanh thu miễn thuế của hộ kinh doanh, không dừng ở 500 triệu

Bộ Tài chính đề xuất sửa đổi quy định về mức doanh thu không phải nộp thuế thu nhập cá nhân và mức doanh thu không chịu thuế giá trị gia theo hướng không quy định cụ thể tại luật mà giao Chính phủ quy định.

