Kiểm toán phục vụ quản trị hiện tại và kiến tạo tương lai

Tại cuộc tiếp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới, phấn đấu đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và đến năm 2045 trở thành nước phát triển, có thu nhập cao. Trong tiến trình đó, quản trị quốc gia hiện đại, minh bạch và có trách nhiệm giải trình có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Kiểm toán nhà nước phải góp phần giữ vững kỷ luật, kỷ cương; phòng ngừa tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; phát hiện điểm nghẽn về cơ chế, chính sách; sử dụng hiệu quả nguồn lực công; nhận diện sớm rủi ro và cung cấp bằng chứng tin cậy cho các quyết định quản trị.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Tổ chức Các cơ quan kiểm toán tối cao châu Á, Tổng Kiểm toán và kiểm soát Ấn Độ K.Sanjay Murthy ẢNH: TTXVN

Chủ tịch Quốc hội đề nghị kiểm toán nhà nước Việt Nam tiếp tục nỗ lực, phấn đấu theo hướng chuyên nghiệp, liêm chính, hiện đại; chủ động tiếp thu có chọn lọc kinh nghiệm quốc tế, đồng thời tích lũy, đúc kết thực tiễn để chia sẻ với bạn bè quốc tế, đóng góp thiết thực hơn nữa cho cộng đồng kiểm toán công toàn cầu. Chủ tịch Quốc hội tin tưởng các tổ chức và cơ quan kiểm toán tối cao sẽ tiếp tục đồng hành, hợp tác chặt chẽ với Kiểm toán nhà nước Việt Nam trên chặng đường phát triển mới.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh dù mô hình tổ chức có sự khác biệt, nhưng mỗi cơ quan kiểm toán tối cao đều gánh vác một sứ mệnh chung, đó là bảo vệ lợi ích công, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực quốc gia, củng cố trách nhiệm giải trình và phục vụ nhân dân.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho rằng hoạt động kiểm toán không chỉ để đánh giá quá khứ, mà quan trọng hơn là phải phục vụ quản trị hiện tại và kiến tạo tương lai. Giá trị cốt lõi của kiểm toán không nằm trên những trang báo cáo, mà phải hiện diện sinh động trong sự hoàn thiện của thể chế, sự nghiêm minh của kỷ cương bộ máy, hiệu quả của nguồn lực và niềm tin vững chắc của nhân dân.

* Chiều cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tiếp đoàn Hội Hữu nghị Hàn Quốc - Việt Nam do Chủ tịch Hội Lee Shin Jae dẫn đầu sang thăm Việt Nam.