Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Thủ tướng Liechtenstein

Tại cuộc hội kiến, Chủ tịch Quốc hội (QH) hoan nghênh việc ký kết Hiệp định Thương mại tự do VN - Hiệp hội Mậu dịch tự do châu Âu (EFTA) và Hiệp định tránh đánh thuế hai lần VN - Liechtenstein, nhấn mạnh đây là những khuôn khổ pháp lý quan trọng, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hai nước; khẳng định QH VN sẵn sàng tiếp tục hoàn thiện thể chế, tạo môi trường pháp lý thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có doanh nghiệp Liechtenstein.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Thủ tướng Công quốc Liechtenstein Brigitte Haas ẢNH: TTXVN

Về hợp tác nghị viện, Chủ tịch QH đề nghị tăng cường trao đổi đoàn giữa QH hai nước, nhất là đoàn cấp cao, trao đổi đoàn giữa các ủy ban chuyên môn, nghị sĩ trẻ và nữ nghị sĩ; chia sẻ kinh nghiệm lập pháp, giám sát việc triển khai các thỏa thuận hợp tác giữa Chính phủ hai nước; tăng cường phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn nghị viện khu vực và quốc tế, đặc biệt là Liên minh Nghị viện thế giới (IPU). Chủ tịch QH khẳng định VN sẵn sàng làm cầu nối thúc đẩy hợp tác giữa Liechtenstein với ASEAN; trân trọng đề nghị Thủ tướng chuyển lời thăm hỏi đến Chủ tịch QH Liechtenstein Manfred Kaufmann.