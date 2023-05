Kiểm tra 14 cơ sở nước đóng chai, có 10 cơ sở không đủ điều kiện sản xuất

Ngày 16.5, Sở Y tế Quảng Trị cho hay đơn vị này vừa phối hợp với Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm lập đoàn đoàn kiểm tra an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh nước uống đóng chai trên địa bàn tỉnh. Kết quả bước đầu có 10/14 cơ sở vi phạm, không đảm bảo điều kiện sản xuất, kinh doanh nước uống đóng chai, đóng bình.

Cụ thể, Thanh tra Sở Y tế kiểm tra 6 cơ sở thì phát hiện có 5 cơ sở vi phạm; Thanh tra Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm kiểm tra 8 cơ sở thì phát hiện 5 cơ sở vi phạm.

Nước uống đóng chai MINH HỌA: SHUTTERSTOCK

Lỗi vi phạm chủ yếu là cơ sở có điều kiện vệ sinh môi trường chưa đảm bảo; nhân lực hạn chế chưa thực hiện quy trình một chiều, trang bị bảo hộ lao động chưa đầy đủ, người trực tiếp sản xuất chưa thực hiện đầy đủ quy trình vô khuẩn theo quy định, giấy chứng nhận sức khỏe đã hết hiệu lực; việc ghi chép sổ sách theo dõi thay thế trang thiết bị, máy móc, số lượng sản xuất và phân phối chưa cập nhật chi tiết, hệ thống đèn cực tím phòng chiết rót bị hỏng; chưa thực hiện kiểm nghiệm chất lượng nguồn nước đầu vào dùng để sản xuất; tem nhãn sản phẩm, chưa có ngày sản xuất, hạn sử dụng sản phẩm…

Ngoài kiểm tra về điều kiện về cơ sở vật chất, nhân lực sản xuất, các đoàn thanh tra đã lấy 7 mẫu nước uống đóng chai, đóng bình ở một số cơ sở gửi mẫu kiểm tra chất lượng sản phẩm đầu ra. Tuy nhiên đến nay chưa có kết quả cụ thể.

Theo ông Hoàng Đình Ấn, Chi cục trưởng Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm, do ảnh hưởng Covid-19 nên từ năm 2020 đến cuối năm 2022, các cơ sở sản xuất kinh doanh nước uống đóng chai, đóng bình trên địa bàn tỉnh đều hoạt động cầm chừng; nhiều chủ cơ sở không chú ý đầu tư khiến cơ sở vật chất, thiết bị xuống cấp, không đảm bảo quy định an toàn vệ sinh thực phẩm. Trong khi đó, ngành y tế tập trung công tác phòng chống dịch bệnh nên việc kiểm tra, giám sát quản lý nhà nước trên lĩnh vực này thiếu chặt chẽ; ý thức chấp hành của sản xuất chưa cao dẫn đến những tồn tại trên.

Sau kiểm tra, các đoàn đã yêu cầu các cơ sở nước uống đóng chai, đóng bình vi phạm tạm dừng hoạt động để khắc phục các lỗi đã nêu ra.

Theo Sở Y tế Quảng Trị, tới đây, ngành tiếp tục lập kế hoạch kiểm tra toàn bộ 69 cơ sở kinh doanh, sản xuất nước uống đóng chai, đóng bình trên địa bàn toàn tỉnh để kịp thời phát hiện các sai phạm và có đánh giá toàn diện hơn.

Đồng thời, hướng dẫn các cơ sở này khắc phục, bổ sung hoàn thiện các tiêu chí về điều kiện cơ sở vật chất nhà xưởng, thiết bị sản xuất nước uống theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.