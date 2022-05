Kiểm tra 2 công ty liên quan thuốc điều trị Covid-19 Molnupiravir giả

Ngày 6.5, UBND tỉnh Bình Dương tổ chức họp báo thông tin về tình hình kinh tế, xã hội, an ninh trật tự... Tại cuộc họp, ông Huỳnh Minh Chín, Phó giám đốc Sở Y tế Bình Dương, cho biết đã thành lập đoàn thanh tra đối với công ty có địa chỉ ghi trên chai thuốc giả Molnupiravir điều trị Covid-19 được xác định ở Bình Dương.

Trước đó, Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) có văn bản gửi các tỉnh, thành cảnh báo về việc thuốc giả Molnupiravir điều trị Covid-19 được phát hiện tại Thụy Sĩ. Cụ thể, Hải quan Thụy Sĩ phát hiện thuốc điều trị Covid-19 Molnupiravir dạng viên nén 400 mg được đóng trong chai nhựa (20 viên/chai) bên ngoài có dán tem mác ghi dòng chữ bằng tiếng Anh, có địa chỉ tại Bình Dương. Qua kiểm nghiệm, trong các viên thuốc không có thành phần như đã công bố trên nhãn mác nên được xác định là thuốc giả.

Đến chiều cùng ngày, theo nguồn tin của PV Thanh Niên, đoàn thanh tra của Sở Y tế Bình Dương đã tiến hành kiểm tra 1 công ty trong một KCN ở TP.Thuận An. Công ty còn lại, đoàn thanh tra đang phối hợp với công an địa phương để xác định trụ sở.





Cũng tại cuộc họp báo, đại tá Trần Văn Chính, Phó giám đốc Công an Bình Dương, cũng thông tin các vụ trộm cắp thiết bị y tế trên địa bàn. Trước đó, ngày 25.4, 26.4 và 30.4, kẻ trộm đột nhập vào phòng X-quang của Trung tâm y tế (TTYT) TP.Dĩ An, TP.Thuận An và H.Dầu Tiếng, lấy trộm tấm nhận ảnh X-quang trị giá hàng trăm triệu đồng. Qua trích xuất camera an ninh cho thấy hình ảnh tên trộm ở TP.Dĩ An và TP.Thuận An khá giống nhau, nghi do cùng một người thực hiện.

Tuy nhiên, đến ngày 4.5, nhân viên TTYT TP.Dĩ An trong lúc quét dọn đã phát hiện tấm nhận ảnh X-quang được vứt trả lại ngay ở cổng trung tâm. Còn tại TTYT Thuận An, tấm nhận ảnh X-quang đã được một tài xế xe ôm mang trả lại. Lúc này, bảo vệ trung tâm giữ người này lại và giao công an.

Qua làm việc với công an, tài xế xe ôm khai nhận được thuê mang trả lại cho TTYT TP.Thuận An 1 gói hàng được bọc rất kỹ nên không biết bên trong chứa gì.