Kiểm tra định kỳ trên máy tính: Nếu gặp sự cố, giải quyết thế nào ?

Sau thời gian lấy ý kiến góp ý cho dự thảo sửa đổi, bổ sung Thông tư 22/2021/TT-BGDĐT (quy định về đánh giá học sinh (HS) THCS và THPT), ban soạn thảo của Bộ GD-ĐT đã có những phản hồi, tiếp thu cụ thể đối với hàng loạt đề xuất quan trọng từ các sở GD-ĐT và chuyên gia chính sách.

Theo Bộ GD-ĐT, quy định kiểm tra trên máy tính thực hiện theo nguyên tắc đáp ứng đủ điều kiện hạ tầng, không bắt buộc áp dụng đại trà ẢNH: NHẬT THỊNH

Hiệu trưởng quyết định phương án dự phòng

Theo dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung quy định kiểm tra, đánh giá HS tiểu học, THCS, THPT mà Bộ GD-ĐT mới công bố, lần đầu tiên cho phép nhà trường tổ chức kiểm tra, đánh giá định kỳ bằng bài kiểm tra trên máy tính. Tuy nhiên, Bộ GD-ĐT yêu cầu hình thức này được thực hiện khi nhà trường đáp ứng các điều kiện về cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ thông tin, phần mềm kiểm tra, đánh giá và nhân lực vận hành theo hướng dẫn của Bộ GD-ĐT.

Nhiều địa phương như TP.HCM, Sơn La và các viện nghiên cứu đề nghị Bộ GD-ĐT ban hành khung tiêu chuẩn kỹ thuật tối thiểu (băng thông, thiết bị, phần mềm, bảo mật), đồng thời định lượng rõ khái niệm "sự cố kỹ thuật" (mất điện diện rộng, lỗi mạng, nghẽn hệ thống) và thẩm quyền xử lý.

Giải trình nội dung này, ban soạn thảo nhấn mạnh: quy định kiểm tra trên máy tính thực hiện theo nguyên tắc đáp ứng đủ điều kiện hạ tầng và theo hướng dẫn của Bộ GD-ĐT, hoàn toàn không bắt buộc áp dụng đại trà.

Đối với phương án xử lý rủi ro kỹ thuật, Bộ GD-ĐT tiếp thu ý kiến đề xuất giao thẩm quyền cho hiệu trưởng nhà trường chủ động quyết định cho HS kiểm tra lại hoặc chuyển sang hình thức làm bài trên giấy trong thời hạn 7 ngày làm việc.

Đại diện Bộ GD-ĐT cho biết, nếu áp dụng, nhà trường phải thông báo trước cho HS và cha mẹ HS về hình thức kiểm tra và các yêu cầu kỹ thuật. Kết quả kiểm tra trên máy tính có giá trị pháp lý tương đương bài làm trên giấy.

Sẽ "khai tử" học bạ giấy, thống nhất quản lý bằng học bạ số

Dự thảo sửa đổi thống nhất sử dụng học bạ số trong việc ghi nhận, cập nhật và quản lý kết quả đánh giá HS thay cho học bạ theo hình thức truyền thống. Đại diện Bộ GD-ĐT lý giải: "Điểm mới này không đơn thuần là thay đổi hình thức học bạ, mà tạo cơ sở để dữ liệu đánh giá HS được cập nhật, kế thừa và khai thác xuyên suốt quá trình học tập, chuyển lớp, chuyển cấp và chuyển trường".

Tránh khoảng trống pháp lý khi chuyển đổi số, chuẩn hóa kỹ thuật vận hành và loại bỏ tận gốc các thao tác chỉnh sửa không lưu vết là những điểm then chốt được các địa phương và chuyên gia đặc biệt lưu ý khi góp ý dự thảo. Điểm đáng chú ý trong dự thảo là sự chuyển dịch triệt để sang môi trường số. Cụm từ "học bạ" hay "học bạ giấy" được đề xuất thay thế hoàn toàn bằng "học bạ số" trong toàn bộ văn bản.

Tuy nhiên, một trong những lo ngại lớn nhất từ thực tiễn cơ sở là nguy cơ đứt gãy pháp lý khi thông tư sửa đổi có hiệu lực nhưng văn bản quy định chi tiết về quản lý, sử dụng học bạ số của Bộ GD-ĐT chưa kịp ban hành.

Để học bạ số thực sự có giá trị pháp lý bền vững, các địa phương kiến nghị Bộ GD-ĐT sớm ban hành bộ chuẩn dữ liệu, định dạng, hạ tầng tối thiểu và quy trình vận hành thống nhất toàn quốc.

Bên cạnh đó là giải pháp chống gian lận dữ liệu. Cần quy trình điều chỉnh sai sót sau khi phát hành phải được kiểm soát nghiêm ngặt. Hệ thống bắt buộc phải lưu vết toàn bộ lịch sử chỉnh sửa, tuyệt đối không ghi đè dữ liệu và phải có cơ chế phê duyệt mở khóa dữ liệu chặt chẽ…

Học sinh trong giờ học môn tin học ảnh: Nhật Thịnh

Tách rõ trường hợp xét lên lớp sau kỳ rèn luyện hè

Dự thảo cũng ghi nhận sự tiến bộ của HS sau khi chấp hành kỷ luật với quy định: "Sau khi hoàn thành việc chấp hành quyết định kỷ luật và được nhà trường công nhận, GV chủ nhiệm có trách nhiệm đánh giá lại kết quả rèn luyện của HS theo đúng quy trình, ghi nhận sự cố gắng và tiến bộ trong học kỳ hoặc năm học".

"Điều này thể hiện tinh thần nhân văn, tạo cơ hội cho HS sửa sai trong những quy định mới", đại diện Bộ GD-ĐT thuyết minh. Đối với HS lớp 9 và lớp 12, việc kiểm tra, đánh giá lại kết quả rèn luyện, học tập trong kỳ nghỉ hè được bố trí linh hoạt về thời gian, không ảnh hưởng đến tiến độ tuyển sinh và bảo đảm quyền học tập của HS ở cấp học, bậc học tiếp theo.

Ban soạn thảo cho biết đã tiếp thu các góp ý từ các sở GD-ĐT Ninh Bình, Sơn La và Cà Mau để điều chỉnh thuật ngữ, tránh gây rắc rối khi áp dụng tại cơ sở. Bộ GD-ĐT sẽ bổ sung quy định rõ ràng: kết quả đánh giá lại sau khi HS chấp hành xong quyết định kỷ luật sẽ được ghi nhận vào kỳ đánh giá gần nhất.

Đặc biệt, trước băn khoăn của Sở GD-ĐT Cà Mau về trường hợp HS có kết quả rèn luyện cả năm ở mức chưa đạt nhưng sau rèn luyện hè mới đạt yêu cầu, ban soạn thảo nhất trí sẽ tách rõ 2 trường hợp thuộc diện được đánh giá lại kết quả học tập để xét lên lớp: HS có kết quả rèn luyện cả năm học mức chưa đạt, nhưng sau khi được rèn luyện trong kỳ nghỉ hè đã được đánh giá lại và đạt từ mức "đạt" trở lên sẽ được xét lên lớp.

Ngược lại, nếu cả kết quả học tập và rèn luyện cả năm đều "chưa đạt" và sau kỳ nghỉ hè HS vẫn không hoàn thành yêu cầu rèn luyện, HS đó sẽ không thuộc diện được đánh giá lại bài học để xét lên lớp mà xử lý theo các quy định về ở lại lớp.