Kiểm tra khách lưu trú tại nhà nghỉ, phát hiện bị can đang bị truy nã

Ngày 30.11, thông tin từ Công an xã Trưng Trắc (H.Văn Lâm, Hưng Yên) cho biết, đơn vị đã bàn giao một bị can phạm tội trộm cắp tài sản, trốn truy nã trên địa bàn cho Cơ quan CSĐT Công an H.Lệ Thủy (Quảng Bình) để điều tra, xử lý theo quy định.

Trước đó, Công an xã Trưng Trắc tiến hành kiểm tra lưu trú tại một nhà nghỉ trên địa bàn thôn Nhạc Lộc. Kiểm tra phòng 501 của nhà nghỉ, lực lượng công an xã phát hiện 1 nam thanh niên có biểu hiện nghi vấn, không xuất trình được giấy tờ tùy thân.

Phạm Văn Minh tại cơ quan công an CÔNG AN CUNG CẤP

Nam thanh niên khai nhận là Phạm Văn Minh (25 tuổi, trú xã Dương Thủy, H.Lệ Thủy, Quảng Bình). Công an xã Trưng Trắc đã yêu cầu nam thanh niên về trụ sở để làm việc.

Quá trình xác minh thông tin nhân thân của nam thanh niên, Công an xã xác định nam thanh niên có họ tên, năm sinh và trú quán như đã khai nhận. Qua trao đổi với Công an xã Dương Thủy, được biết Minh đang bị Cơ quan CSĐT Công an H.Lệ Thủy phát lệnh truy nã ngày 29.5 về hành vi trộm cắp tài sản.