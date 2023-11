Đắk Nông: Bắt bị can mua bán ma túy khi đang trốn truy nã ở Sơn La

Ngày 15.11, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Đắk Nông cho biết vừa phối hợp Công an tỉnh Sơn La bắt giữ bị can Giàng A Páo (46 tuổi, ngụ H.Mường Lát, Thanh Hóa) để điều tra, làm rõ về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Theo Công an tỉnh Đắk Nông, Giàng A Páo là bị can đặc biệt nguy hiểm và đang bị đơn vị này truy nã từ ngày 5.4. Thời điểm bị lực lượng chức năng bắt giữ, Páo đang lẩn trốn tại khu vực rừng núi thuộc bản Nậm Lin (xã Chiềng Sại, H.Bắc Yên, Sơn La).

Trước đó, ngày 27.12.2022, Công an tỉnh Đắk Nông đã đấu tranh, triệt phá, bắt giữ các đối tượng Phàng A Hành (30 tuổi), Phàng A Lé (28 tuổi, cùng ngụ xã Quảng Phú, H.Krông Nô, Đắk Nông) để điều tra, làm rõ về hành vi mua bán trái phép chất ma túy; cơ quan công an đã thu giữ 2 bánh heroin và một số tang vật liên quan.

Qua đấu tranh mở rộng vụ việc, Công an tỉnh Đắk Nông xác định Giàng A Páo là người đã bán số ma túy trên cho Hành, Lé nên đã khởi tố bị can và ra quyết định truy nã đối với Páo.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.