Đắk Nông: Triệt phá tụ điểm mua bán, sử dụng ma túy

Ngày 12.11, Công an tỉnh Đắk Nông thông tin đang củng cố hồ sơ xử lý 3 nghi can về hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Trước đó, tin báo từ người dân cho biết quán cà phê Xi Trum (thôn 7, xã Đắk Wer, H.Đắk R'lấp, Đắk Nông) do người phụ nữ tên Nguyễn Thị Chắt làm chủ thường xuyên tập trung nhiều đối tượng có biểu hiện nghi vấn mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy. Từ đó, Công an tỉnh Đắk Nông đã triển khai các biện pháp theo dõi, giám sát, nắm bắt hoạt động tội phạm tại tụ điểm nghi vấn này.

Từ trái qua lần lượt là các nghi can Chắt, Nam và Trường CÔNG AN TỈNH ĐẮK NÔNG

Khoảng 10 giờ ngày 6.11, Công an tỉnh Đắk Nông phối hợp Công an xã Đắk Wer bắt quả tang Trần Văn Nam (47 tuổi, ngụ H.Đắk R'lấp) khi đang tàng trữ trong người 1 gói ma túy "đá".

Tiến hành khám xét chỗ ở của Nam, lực lượng công an thu giữ 19 gói ni lông chứa ma túy "đá"; 1 bộ dụng cụ sử dụng ma túy "đá" cùng các tang vật liên quan.

Qua đấu tranh mở rộng vụ việc, Công an tỉnh Đắk Nông tiến hành giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Thị Chắt (32 tuổi, chủ quán cà phê Xi Trum), Võ Đức Trường (22 tuổi, cùng ngụ H.Đắk Rlấp) để điều tra làm rõ về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Số ma túy tang vật được Công an tỉnh Đắk Nông thu giữ CÔNG AN TỈNH ĐẮK NÔNG

Theo kết quả điều tra ban đầu của cơ quan công an, Nam là đối tượng nghiện ma túy, có 1 tiền án về tội "tàng trữ trái phép chất ma túy" và chỉ mới thi hành án xong. Do không có việc làm nên thời gian gần đây, Nam câu kết với Nguyễn Thị Chắt là chủ quán cà phê Xi Trum, đi mua ma túy ở TP.HCM về sử dụng và bán lẻ cho các con nghiện trên địa bàn kiếm lời.

Để "phục vụ" khách mua ma túy, Nguyễn Thị Chắt còn thuê Võ Đức Trường đi giao ma túy cho một số đối tượng nghiện trên địa bàn H.Đắk R'lấp.

Qua kiểm tra nhanh, Công an tỉnh Đắk Nông ghi nhận cả 3 nghi can trên đều dương tính với ma túy "đá". Vụ việc đang được Công an tỉnh Đắk Nông tiếp tục điều tra, làm rõ.