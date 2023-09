Đồng Nai: Đã bắt được nghi can cầm súng xông vào nhà sách cướp tài sản

Liên quan đến vụ tên cướp cầm súng xông vào nhà sách cướp tài sản, tối 26.9, Công an H.Long Thành phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt được nghi can.

Công an đưa nghi can đến dựng lại hiện trường trong tối 26.9 H.K

Theo đó, nghi can là Nguyễn Trung Thành (38 tuổi, ngụ Lâm Đồng), bị bắt khi đang lẩn trốn tại H.Long Thành. Ngay trong đêm, nghi can được dẫn đến hiện trường để dựng lại hiện trường.

Trước đó, như Thanh Niên đã đưa tin, khoảng 22 giờ ngày 20.9, nam nhân viên nhà sách Phước Thái đang đóng cửa nhà sách thì có 1 tên cướp xộc vào, cầm súng khống chế nam nhân viên và chủ nhà sách (thời điểm này các nhân viên khác đã về hết).

Sau đó, tên cướp bắt nam nhân viên hạ cửa đóng hoàn toàn, rồi dùng dây điện trói nam nhân viên lại. Lo sợ ảnh hưởng đến tính mạng, chủ nhà sách chủ động lên tiếng sẽ đưa hết tiền và xin đừng sát hại ai cả. Tên cướp đồng ý. Lúc này, người phụ nữ là chủ nhà sách đến quầy thu ngân gom hết được số tiền khoảng 12 triệu đồng đưa cho tên cướp. Lấy tiền, tên cướp bấm cửa cuốn lên, chạy ra ngoài rồi băng qua quốc lộ 51 tẩu thoát về hướng thị trấn Long Thành. Diễn biến vụ cướp xảy ra trong khoảng 25 phút.