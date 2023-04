Kiểm tra quán bar iCloud ở Thái Bình, phát hiện 30 người dương tính ma túy

Liên quan đến vụ việc hàng trăm công an đột kích, bao vây quán bar iCloud (địa chỉ tại đường Nguyễn Văn Năng, P.Trần Lãm, TP.Thái Bình, tỉnh Thái Bình) đêm14.4, chiều nay 15.4, thông tin thêm về vụ việc này, một lãnh đạo Công an tỉnh Thái Bình cho hay, lực lượng chức năng phát hiện quán bar iCloud Club có nhiều dấu hiệu vi phạm; trong đó, chưa được cấp có thẩm quyền cấp phép cơ sở đảm bảo các điều kiện an toàn về phòng cháy chữa cháy.

Hàng trăm công an làm nhiệm vụ, bao vây quán bar. C.H

Tại thời điểm kiểm tra, chủ quán bar chưa xuất trình được các thủ tục, giấy tờ đảm bảo ANTT và phòng cháy, chữa cháy.

Lực lượng chức năng đã tiến hành khám nghiệm hiện trường; những người có mặt tại quán bar đã được đưa về trụ sở công an để tiếp tục phục vụ công tác điều tra; hơn chục phương tiện ô tô, xe máy và một số tang vật khác cũng được lực lượng chức năng tạm quản lý để xử lý theo quy định của pháp luật.

Test chất cấm, ma túy đối với khách và nhân viên của quán bar, lực lượng chức năng xác định cho thấy, 30 người dương tính với ma túy (trong đó có 2 nhân viên quán).

Ngoài ra, công an phát hiện một số đối tượng đang tàng trữ trên người các gói chứa tinh thể màu trắng, viên nén nghi là ma túy tổng hợp.

Tại nhà kho của quán bar phát hiện 4 bình bóng cười loại 48 kg và khoảng 50 chai rượu chưa xác định được nguồn gốc xuất xứ.

Đến khoảng 2 giờ sáng nay (15.4), việc kiểm tra mới kết thúc.

Được biết, quán bar icloud Club mới khai trương và bắt đầu hoạt động từ ngày 9.4 vừa qua do Phạm Văn An (30 tuổi, trú tại xã Vũ Lễ, H.Kiến Xương, Thái Bình) làm chủ. Quán phục vụ bia, rượu, thuốc lá tại chỗ. Ngoài ra còn có dịch vụ bóng cười được bán với giá 129.000 đồng/quả.

Vụ việc tiếp tục được Công an tỉnh Thái Bình xử lý theo quy định của pháp luật.