Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Kiểm tra thuế 30 'ông lớn' bất động sản, kiến nghị xử lý 565,6 tỉ đồng

Đan Thanh
Đan Thanh
Bộ Tài chính cho biết năm 2025 cơ quan thuế đã kiểm tra 30 doanh nghiệp bất động sản lớn trên cả nước, ban hành 26 quyết định xử lý với tổng số tiền kiến nghị xử lý 565,6 tỉ đồng.

Đây là nội dung trả lời kiến nghị của cử tri TP.Đà Nẵng về việc tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm và thu hồi triệt để các khoản nợ thuế, hành vi trốn thuế kéo dài tại các dự án bất động sản lớn nhằm bảo đảm công bằng, minh bạch trong thực hiện chính sách thuế.

Kiểm tra thuế 30 doanh nghiệp bất động sản lớn, kiến nghị xử lý hơn 500 tỉ - Ảnh 1.

Năm 2025, cơ quan thuế đã kiểm tra thuế với 30 doanh nghiệp bất động sản lớn, kiến nghị xử lý 565,6 tỉ đồng

ẢNH: NGỌC THẮNG

Theo Bộ Tài Chính, năm 2025, cơ quan thuế đã xây dựng, chỉ đạo triển khai chuyên đề kiểm tra thuế với 30 doanh nghiệp hoạt động kinh doanh bất động sản lớn trên phạm vi cả nước theo phân cấp quản lý.

Đến nay cơ quan thuế các cấp đã ban hành 26 quyết định xử lý vi phạm hành chính với tổng số tiền kiến nghị xử lý là 565,6 tỉ đồng.

Đáng chú ý, mức kiến nghị xử lý bình quân đạt 21,7 tỉ đồng/cuộc kiểm tra, cao gấp khoảng 18 lần mức bình quân đối với doanh nghiệp nói chung trong năm 2025 (1,2 tỉ đồng/cuộc).

Theo Bộ Tài chính, chuyên đề được triển khai với các doanh nghiệp bất động sản lớn, tập trung chủ yếu tại Hà Nội và TP.HCM.

Năm 2026, cơ quan thuế tiếp tục mở rộng chuyên đề kiểm tra lên 45 doanh nghiệp bất động sản, trong đó riêng Đà Nẵng kiểm tra 10 doanh nghiệp. 

Bộ Tài chính cho biết cơ quan thuế tiếp tục rà soát, phân loại nợ, áp dụng biện pháp cưỡng chế với các trường hợp chây ỳ. Riêng các khoản nợ liên quan tiền sử dụng đất, việc thu hồi còn phụ thuộc quá trình xác định giá đất, nghĩa vụ tài chính và xử lý pháp lý của dự án.

Tin liên quan

Kiểm tra thuế tại trụ sở đối với 19 'ông lớn' ngành thép, thủy sản...

Kiểm tra thuế tại trụ sở đối với 19 'ông lớn' ngành thép, thủy sản...

Cục Thuế đề nghị Chi cục Thuế doanh nghiệp lớn và thuế các tỉnh, thành phố trực tiếp quản lý xây dựng chuyên đề kiểm tra thuế tại trụ sở 19 doanh nghiệp thuộc diện thua lỗ nhiều năm, lãi mỏng.

Khám phá thêm chủ đề

kiểm tra thuế doanh nghiệp bất động sản kinh doanh bất động sản kiểm tra thuế doanh nghiệp bất động sản quản lý thuế

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận