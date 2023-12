Kiện công ty du lịch vì ở khách sạn 5 sao mà bị tiêu chảy

Tờ The New York Post đưa tin đầu tuần này, nhóm khoảng 15 du khách đã khởi kiện công ty du lịch TUI (Anh), sau khi họ gặp trải nghiệm kinh hoàng tại khách sạn 5 sao Riu Palace Santa Maria ở Cape Verde ngoài khơi Tây Phi. Khách sạn này do phía công ty giới thiệu cho các du khách.

Cụ thể, nhóm khách du lịch cho biết họ đã gặp các vấn đề tiêu hóa nghiêm trọng. Theo báo cáo, 3 vị khách của khách sạn thậm chí đã phải nhập viện ngay sau đó. 3 người này sau đó mô tả khách sạn có tình trạng vệ sinh kém, "mèo lang thang" và "ruồi khắp nơi".

Cặp vợ chồng Lorraine Wilson và Mark Bonner đến bệnh viện để điều trị CHỤP MÀN HÌNH SWSN

Nguyên đơn Lisa Bradly, 58 tuổi, cho biết 4 ngày sau kỳ nghỉ trị giá 1.637 USD vào tháng 9, bà bắt đầu phải đối mặt với chứng tiêu chảy và "cảm thấy như không thể thở được".

Một bác sĩ nói với người phụ nữ Anh rằng huyết áp của bà rất thấp và cần phải đến bệnh viện để được truyền dịch tĩnh mạch, sử dụng máy trợ tim và các biện pháp điều trị khác.

"Nó thực sự khủng khiếp. Tôi cảm thấy như có ai đó đang bóp chặt trái tim tôi và tôi cảm thấy như không thể thở được", bà Bradly nói.

Theo trang SWSN, cặp vợ chồng Lorraine Wilson và Mark Bonner, cả hai đều 42 tuổi, đã chi hơn 5.000 USD cho chuyến đi vào tháng 10 "chỉ để bị tiêu chảy và đau bụng dữ dội". Họ cũng được đề nghị đến bệnh viện để điều trị.

Ông Bonner nói: "Kỳ nghỉ nhanh chóng đi từ những gì chúng tôi hy vọng sẽ là một chuyến đi trong mơ trở thành một thảm họa. Điều đáng lo ngại hơn nữa là chúng tôi dường như không đơn độc".

Trong khi đó bà Wilson nói thêm rằng: "Cơ thể chúng tôi thậm chí không thể giữ được nước và tôi chưa bao giờ bị ốm như vậy trong đời".

Theo luật sư Jatinder Paul chuyên bảo vệ quyền lợi của khách du lịch, cần phải có hành động để xử lý tình trạng này, đặc biệt là sau khi 300 người khác cũng phàn nàn về khách sạn này vào năm ngoái.