Kiên Giang: 2 lần phạm tội tàng trữ ma túy, lãnh 22 năm 6 tháng tù

Chiều 10.6, TAND tỉnh Kiên Giang xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Phạm Quang Hạ (26 tuổi, ngụ xã Mong Thọ B, H.Châu Thành, Kiên Giang) 17 năm tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

Bị cáo Phạm Quang Hạ tại phiên tòa CTV

Theo cáo trạng, Hạ là người nghiện ma túy và bị TAND TP.Rạch Giá (Kiên Giang) tuyên phạt 5 năm 6 tháng tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy theo bản án ngày 21.2.2023, nhưng Hạ chưa chấp hành án thì tiếp tục phạm tội.

Ngày 18.11.2023, Hạ đến TP.HCM mua 82 bịch ma túy và 51 viên thuốc lắc với tổng số tiền 82 triệu đồng, mang về nhà thuê ở P.Vĩnh Lạc, TP.Rạch Giá cất giấu để sử dụng.

Tối 20.11.2023, Đội CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP.Rạch Giá phối hợp công an địa phương kiểm tra nhà trọ của Hạ, thu giữ 1 bịch ma túy tổng hợp trong phòng ngủ của Hạ. Khi công an kiểm tra, Hạ tự nguyện giao nộp nhiều bịch ma túy tổng hợp có tổng trọng lượng hơn 700 gram được cất giấu dưới ghế salon.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX TAND tỉnh Kiên Giang tuyên phạt Hạ mức án 17 năm tù về tội tàng trữ ma túy, cộng với 5 năm 6 tháng tù của TAND TP.Rạch Giá đã tuyên nhưng chưa chấp hành. Tòa buộc Hạ chấp hành tổng hình phạt chung của 2 bản án là 22 năm 6 tháng tù.