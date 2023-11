Kiên Giang: Bắt quả tang 3 người dùng xe tải chở hơn 29.000 bao thuốc lá lậu

Chiều 14.11, Công an TP.Rạch Giá cho biết vừa bắt quả tang Võ Văn Phát (42 tuổi, ngụ xã Vĩnh Hòa Hiệp, H.Châu Thành, Kiên Giang), Lâm Bảo Dư (18 tuổi) và Ông Bảo Linh (40 tuổi, cùng ngụ phường Tô Châu, TP.Hà Tiên) về hành vi vận chuyển thuốc lá lậu.



Võ Văn Phát, Ông Bảo Linh và Lâm Bảo Dư (từ trái qua) bị công an bắt giữ cùng tang vật thuốc lá lậu

BÁCH HỶ

Trước đó, khoảng 1 giờ cùng ngày, lực lượng Công an TP.Rạch Giá tiến hành chặn bắt quả tang Phát, Dư, Linh đang vận chuyển hàng cấm là thuốc lá điếu nhập lậu. Cụ thể, cả ba đã dùng xe tải BS 71C - 001.84 vận chuyển thuốc lá lậu từ khu vực giáp biên giới Campuchia thuộc TP.Hà Tiên về TP.Rạch Giá để tiêu thụ.

Khi xe tải do Phát, Dư, Linh điều khiển đi đến đoạn đường thuộc địa phận phường Vĩnh Quang, TP.Rạch Giá thì bị công an chặn, bắt giữ. Khám xét xe tải, lực lượng công an thu giữ 29.250 bao thuốc lá nhập lậu các loại, cùng nhiều tang vật có liên quan đến vụ án.

Hiện Công an TP.Rạch Giá đang tiếp tục điều tra vụ vận chuyển thuốc lá lậu nói trên để xử lý.