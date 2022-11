Kiên Giang: Khởi tố, bắt giam 7 bị can chém người trong lúc đòi nợ

Ngày 5.11, Cơ quan CSĐT Công an TP.Rạch Giá (Kiên Giang) đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam 7 bị can chém người trong lúc đi đòi nợ để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Các bị can gồm: Lê Văn Tài (38 tuổi), Vũ Văn Được (24 tuổi), Nguyễn Tiến Nhất (19 tuổi), Trương Hữu Chung (31 tuổi), Đỗ Khắc Chính (23 tuổi), Trần Hữu Huynh (29 tuổi, cùng ngụ H.Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng) và Cấn Đình Khởi (34 tuổi, ngụ H.Nam Sách, Hải Dương). Các bị can này đang tạm trú tại Khu đô thị Tây Bắc, P.Vĩnh Quang, TP. Rạch Giá.

Nạn nhân trong vụ việc là Lê Minh Lợi (28 tuổi) và Lê Minh Cường (38 tuổi, cùng ngụ TP.Rạch Giá).

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 17 giờ 30 phút ngày 2.11, Nguyễn Tiến Nhất chạy xe máy vào hẻm 1, đường Nguyễn Tuân, P.Vĩnh Quang, TP.Rạch Giá tìm người tên Bé Tư để thu tiền góp.

Tìm không gặp nên Nhất hỏi thăm người dân xung quanh. Nghe vậy, Cường và Lợi chạy xe đến, Lợi nói với Nhất “từ nay về sau, mày không được vào hẻm này gom tiền”. Nói xong, Lợi xông vào đánh Nhất.

Nhất bỏ xe chạy ra cây cầu gần đó, gọi điện thoại cho Trương Hữu Chung. Khoảng 15 phút sau, Chung cùng với Trần Hữu Huynh, Đỗ Khắc Chính chạy đến chỗ Nhất rồi cả nhóm vào hẻm 1 dắt xe máy của Nhất về.





Khi cả nhóm dắt xe ra đầu hẻm, bị Lợi và Cường chặn đánh. Nhất, Chung, Huynh và Chính lấy gạch ống và đá gần đó ném vào Lợi và Cường rồi lấy xe chạy thoát.

Về đến nhà trọ, cả nhóm kể lại sự việc cho Vũ Văn Được, Lê Văn Tài, Cấn Đình Khởi nghe. Tài kêu cả nhóm gồm 7 người (Tài, Được, Nhất, Chung, Chính, Huynh và Khởi) lấy hung khí (gậy 3 khúc, ống tuýp sắt, bình xịt hơi cay) quay lại chỗ đánh nhau trước đó.

Đến nơi, Tài kêu Cường nói chuyện nhưng Cường không ra. Lúc này, Lợi từ hẻm kế bên chạy vào phòng trọ của Cường lấy dao rồi cùng Cường xông ra. Nhóm của Tài lấy hung khí mang theo đánh nhau với Lợi và Cường.

Hậu quả, Lợi bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng, Cường và nhóm cho vay tiền góp là Tài và Khởi bị thương nhẹ. Nhóm của Tài rời khỏi hiện trường, về nhà trọ trốn.

Sau đó, cả nhóm bị lực lượng CSHS Công an TP.Rạch Giá bắt giữ. Qua khám xét nơi ở của các bị can, công an thu giữ nhiều hung khí dùng để đánh nhau và đe dọa khi đi đòi nợ.