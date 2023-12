Kiên Giang tập trung đẩy mạnh kêu gọi đầu tư du lịch và thu hút khách

Tập trung giải pháp thu hút du khách

Theo báo cáo mới đây của UBND tỉnh Kiên Giang về ngành du lịch của tỉnh, trong 11 tháng năm 2023 ước đón hơn 8 triệu lượt khách, đạt 97,2% kế hoạch và tăng 17% so cùng kỳ. Trong đó, khách quốc tế 538.600 lượt, tăng 53,9% kế hoạch và tăng 217,1% so cùng kỳ... Mặc dù khách nội địa đến Phú Quốc có những thời điểm sụt giảm mạnh, như lễ 30.4 -1.5 hay 2.9, nhưng tổng lượt khách quốc tế cả năm 2023 vẫn tăng mạnh và kéo tổng thu từ du lịch của Kiên Giang ước đạt 17.500 tỉ đồng, tăng 65,1% so với cùng kỳ.

Một khu nghỉ dưỡng mới được đầu hoàn thành đưa vào khai thác năm 2023 tại đảo Hòn Sơn, H.Kiên Hải, Kiên Giang Trung Hiếu

Để có kết quả về du lịch như trên, Trung tâm xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch Kiên Giang (KITRA) đã tổ chức nhiều đoàn doanh nghiệp lữ hành đi giới thiệu, quảng bá những tiềm năng, thế mạnh, tài nguyên du lịch Kiên Giang đến với du khách trong nước và quốc tế. Trong đó, KITRA đã tích cực phối hợp với ngành du lịch, các địa phương trong vùng ĐBSCL và doanh nghiệp tổ chức nhiều hội thảo, khảo sát, liên kết xây dựng dịch vụ sản phẩm, xây dựng các chương trình kích cầu du lịch với các tỉnh, thành trên cả nước và nước ngoài.

Cụ thể, KITRA đã tổ chức các đợt tham gia gian hàng trưng bày giới thiệu du lịch Kiên Giang tại các hội chợ, triển lãm chuyên đề du lịch; tổ chức Hội nghị xúc tiến, quảng bá du lịch ĐBSCL tại các thị trường trọng điểm như Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Lào Cai; tổ chức đón các đoàn farmtrip nước ngoài đến khảo sát sản phẩm du lịch Phú Quốc; tổ chức các đoàn farmtrip ĐBSCL đến khảo sát sản phẩm dịch vụ Kiên Hải... Qua đó, đã có nhiều bản ghi nhớ hợp tác được ký kết giữa các đơn vị, doanh nghiệp du lịch Kiên Giang với các đối tác trong việc thúc đẩy kết nối tour tuyến, khai thác sản phẩm du lịch của địa phương.

Khách quốc tế chèo kayak trên sông Cửa Cạn, TP.Phú Quốc Trung Hiếu

Bên cạnh đó, KITRA tăng cường công tác quảng bá xúc tiến nhằm tăng lượng khách đã có cho các đường bay; phối hợp doanh nghiệp hàng không mở thêm các đường bay mới đến Phú Quốc. "Hiện, chúng tôi kết nối với các doanh nghiệp hàng không, đơn vị cung ứng dịch vụ cùng xây dựng nhiều combo du lịch hấp dẫn, chất lượng từ vé bay đến lưu trú, ăn uống… với giá phù hợp để khách yên tâm đến Phú Quốc vui chơi, nghỉ dưỡng; cập nhật thông tin các điểm dịch vụ vui chơi, ăn, nghỉ, tham quan, phương tiện vận chuyển… bằng mã QR để du khách dễ dàng cập nhật. Chúng tôi cũng kêu gọi tất cả các doanh nghiệp chủ động nâng cao chất lượng dịch vụ, làm mới sản phẩm du lịch để phục vụ du khách tốt hơn", bà Quảng Xuân Lụa, Giám đốc KITRA thông tin thêm.

Theo KITRA, từ nay đến tháng 3.2024, mỗi ngày sẽ có 1 chuyến bay từ Kazakhstan đến Phú Quốc, trung bình khoảng 200 khách/chuyến. Đây là dấu hiệu khởi sắc, hứa hẹn mang đến sự bùng nổ về du khách quốc tế, đặc biệt từ các quốc gia Đông Âu và Trung Á đến Phú Quốc tận hưởng mùa lễ hội cuối năm và chào đón năm mới 2024.

Khung cảnh thơ mộng, bình yên tại Rạch Vẹm, TP.Phú Quốc Trung Hiếu

Tăng cường kêu gọi, thu hút đầu tư du lịch

KITRA cho biết, từ năm 2016, tỉnh Kiên Giang kêu gọi đầu tư nhiều dự án (DA) phát triển du lịch: Khu di tích lịch sử, văn hóa, danh thắng Hòn Đất - Hòn Me - Hòn Quéo (H.Đất); Khu du lịch quần đảo Bà Lụa (H.Kiên Lương). Các dự án trên địa bàn TP.Hà Tiên: Khu di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh núi Bình San; Khu du lịch Tà Lu - Mũi Nai; Khu du lịch nghỉ dưỡng, mạo hiểm, khám phá quần đảo Hải Tặc; cảng Bãi Nò. Các DA trên địa bàn Phú Quốc: Trung tâm thương mại Dương Đông; Trung tâm huấn luyện thể dục thể thao quốc tế - trường đua…

Theo bà Quảng Xuân Lụa, để tạo điều kiện thuận lợi cho các DA đầu tư, Kiên Giang tập trung vào phát triển kết cấu hạ tầng, đường giao thông, hệ thống cảng hàng không, bến cảng và đường giao thông… Đến nay, tỉnh cũng đã hoàn thành nội dung quy hoạch phát triển du lịch tỉnh tích hợp vào Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh theo luật Quy hoạch 2017, tạo điều kiện thu hút đầu tư du lịch.



Khách du lịch trải nghiệm du lịch sinh thái tại H.Hòn Đất, Kiên Giang Trung Hiếu

Ngoài ra, Kiên Giang tăng cường hỗ trợ, tạo điều kiện tốt nhất cho các nhà đầu tư về tìm hiểu thông tin, cấp giấy phép; kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện DA và trong quá trình hoạt động; các chính sách ưu đãi về đất đai như miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước; ưu đãi thuế suất và thời gian áp dụng; miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp kể từ khi có thu nhập chịu thuế và những chính sách ưu đãi khác...

"Với mục tiêu xây dựng một môi trường đầu tư, kinh doanh năng động, sáng tạo, hiệu quả, Kiên Giang cam kết về cơ hội đầu tư trên địa bàn tỉnh, nhằm thu hút tối đa các nguồn lực đầu tư, khai thác hiệu quả các lĩnh vực là thế mạnh của địa phương. Kiên Giang cũng xác định, thành công nhà đầu tư cũng là thành công của tỉnh; do đó, địa phương sẽ luôn đồng hành và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho nhà đầu tư, nhất quán trong thực thi chính sách, đảm bảo hạ tầng, cung cấp nguồn nhân lực, dịch vụ thiết yếu và tăng cường đối thoại giữa chính quyền với doanh nghiệp, nhà đầu tư để cùng đi đến thắng lợi…", bà Quảng Xuân Lụa khẳng định.

Du khách đi tàu khám phá biển đảo Kiên Giang Trung Hiếu