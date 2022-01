Kiên Giang: Trao hơn 10.000 túi an sinh cho công đoàn viên, người lao động Phú Quốc

Ngày 10.1, Liên đoàn Lao động tỉnh Kiên Giang phối hợp Liên đoàn Lao động TP.Phú Quốc trao hơn 10.000 túi an sinh với tổng giá trị hơn 2 tỉ đồng của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam cho đoàn viên công đoàn, công nhân lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Bà Trương Thanh Thúy, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Kiên Giang, cho biết để kịp thời hỗ trợ đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi Covid-19, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cấp kinh phí 5 tỉ đồng triển khai “Gói an sinh công đoàn” hỗ trợ cho 25.000 lao động trong tỉnh Kiên Giang.

Theo đó, Liên đoàn Lao động tỉnh Kiên Giang đã triển khai kịp thời “Gói an sinh công đoàn” đến tay đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng dịch Covid-19, đang trong khu phong tỏa, khu cách ly, khu nhà trọ. Các đoàn viên, người lao động là F0, F1, F2 đã được hỗ trợ theo Quyết định số 2606 và Quyết định số 3022 của Tổng Liên đoàn có hoàn cảnh khó khăn thì vẫn được hỗ trợ gói an sinh này.





“Đây là hoạt động rất ý nghĩa nhằm hỗ trợ cho cả doanh nghiệp và người lao động. Tổ chức công đoàn cũng muốn đồng hành với doanh nghiệp và người lao động cố gắng vượt qua khó khăn, quay trở lại sản xuất, lao động”, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Kiên Giang nói.

Phú Quốc là địa phương cuối cùng trong tỉnh Kiên Giang được triển khai trao túi an sinh. Tại đây, đoàn công tác đã trực tiếp đến các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, nhà hàng, khách sạn thăm hỏi, động viên công đoàn viên, công nhân lao động đang làm việc và trao tặng túi an sinh. Mỗi túi an sinh trị giá 200.000 đồng, gồm mì tôm, gạo, đường, bột ngọt, nước mắm, dầu ăn, sữa đặc và sữa tươi.